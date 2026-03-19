Зубы теряют крепость до того, как заболит: один визуальный признак сигналит о ранней фазе заболевания

Первым индикатором начальных патологических процессов в полости рта эксперты называют появление белых пятен на поверхности эмали. Этот визуальный сигнал свидетельствует о ранней фазе разрушения твердых тканей, которую стоматологи классифицируют как деминерализацию. Своевременное выявление подобных очагов позволяет провести консервативную терапию без препарирования зуба и установки пломб.

Как отмечает ИА "Пенза-Пресс", врач-стоматолог Светлана Шадчина подчеркивает, что изменение цвета или структуры эмали является прямым следствием нарушения её защитных свойств. Под воздействием кислот, выделяемых бактериями в процессе переработки углеводов, поверхность зуба теряет жизненно важные минералы — кальций и фосфор. В результате стоматологическое здоровье начинает стремительно ухудшаться, даже если пациент не испытывает болевых ощущений.

Согласно заявлению Шадчиной, стадия белого пятна является единственным этапом кариеса, на котором патологический процесс обратим. Специалисты способны восстановить структуру эмали, выполнив профессиональную чистку от налета и последующую реминерализацию. По словам врача, игнорирование начальных признаков ведет к необратимому переходу заболевания в глубокие формы, требующие более сложного и инвазивного лечения.

Шадчина предупреждает, что после терапевтического курса крайне важно пересмотреть привычки домашнего ухода. Эксперт рекомендует использовать ирригаторы, правильно подбирать зубные пасты и корректировать технику очистки поверхностей. Врач призывает не дожидаться появления эстетических дефектов или острой боли, так как ранняя диагностика позволяет остановить кариес на этапе формирования и полностью вернуть функциональность зуба.