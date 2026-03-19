Распространенное мнение о превосходстве тростникового сахара над свекольным аналогом не имеет под собой реальных оснований. Современные медицинские исследования подтверждают, что оба продукта оказывают практически одинаковое воздействие на организм человека.
Многие потребители выбирают коричневый сахар, опираясь на маркетинговые стратегии, которые позиционируют его как экологически чистую альтернативу. Вместе с тем, уровень калорийности и влияние на показатели глюкозы у этих разновидностей подсластителей практически идентичны. Стоит отметить, что наличие минимального количества микроэлементов в нерафинированном продукте не делает его лечебным, так как для получения значимой дозы минералов человеку пришлось бы употребить критический объем продукта — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
"Количество микроэлементов слишком мало, чтобы считаться значимой пользой. Тростниковый сахар не спасает от кариеса и не снижает риск диабета, поэтому употреблять его следует с тем же вниманием, что и обычный сахар. Любые "чудодейственные свойства" — это маркетинговый прием", — говорит врач-эндокринолог Гульнара Закирова.
В свою очередь, единственным реальным преимуществом коричневого сахара можно считать его специфические органолептические свойства. Легкий карамельный аромат и специфический привкус могут быть приятным эстетическим дополнением к кулинарным блюдам, однако ожидать от него снижения рисков для здоровья не следует. Разумное ограничение общего потребления сахара любого происхождения остается ключевым правилом сбалансированного рациона.
Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.