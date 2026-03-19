Сладкий обман в красивой обёртке: скрытая правда о калориях в элитном тростниковом подсластителе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Распространенное мнение о превосходстве тростникового сахара над свекольным аналогом не имеет под собой реальных оснований. Современные медицинские исследования подтверждают, что оба продукта оказывают практически одинаковое воздействие на организм человека.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мифы о диетических свойствах

Многие потребители выбирают коричневый сахар, опираясь на маркетинговые стратегии, которые позиционируют его как экологически чистую альтернативу. Вместе с тем, уровень калорийности и влияние на показатели глюкозы у этих разновидностей подсластителей практически идентичны. Стоит отметить, что наличие минимального количества микроэлементов в нерафинированном продукте не делает его лечебным, так как для получения значимой дозы минералов человеку пришлось бы употребить критический объем продукта — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Количество микроэлементов слишком мало, чтобы считаться значимой пользой. Тростниковый сахар не спасает от кариеса и не снижает риск диабета, поэтому употреблять его следует с тем же вниманием, что и обычный сахар. Любые "чудодейственные свойства" — это маркетинговый прием", — говорит врач-эндокринолог Гульнара Закирова.

Аромат вместо пользы

В свою очередь, единственным реальным преимуществом коричневого сахара можно считать его специфические органолептические свойства. Легкий карамельный аромат и специфический привкус могут быть приятным эстетическим дополнением к кулинарным блюдам, однако ожидать от него снижения рисков для здоровья не следует. Разумное ограничение общего потребления сахара любого происхождения остается ключевым правилом сбалансированного рациона.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.