Сладкий обман в красивой обёртке: скрытая правда о калориях в элитном тростниковом подсластителе

Распространенное мнение о превосходстве тростникового сахара над свекольным аналогом не имеет под собой реальных оснований. Современные медицинские исследования подтверждают, что оба продукта оказывают практически одинаковое воздействие на организм человека.

Мифы о диетических свойствах

Многие потребители выбирают коричневый сахар, опираясь на маркетинговые стратегии, которые позиционируют его как экологически чистую альтернативу. Вместе с тем, уровень калорийности и влияние на показатели глюкозы у этих разновидностей подсластителей практически идентичны. Стоит отметить, что наличие минимального количества микроэлементов в нерафинированном продукте не делает его лечебным, так как для получения значимой дозы минералов человеку пришлось бы употребить критический объем продукта — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Количество микроэлементов слишком мало, чтобы считаться значимой пользой. Тростниковый сахар не спасает от кариеса и не снижает риск диабета, поэтому употреблять его следует с тем же вниманием, что и обычный сахар. Любые "чудодейственные свойства" — это маркетинговый прием", — говорит врач-эндокринолог Гульнара Закирова.

Аромат вместо пользы

В свою очередь, единственным реальным преимуществом коричневого сахара можно считать его специфические органолептические свойства. Легкий карамельный аромат и специфический привкус могут быть приятным эстетическим дополнением к кулинарным блюдам, однако ожидать от него снижения рисков для здоровья не следует. Разумное ограничение общего потребления сахара любого происхождения остается ключевым правилом сбалансированного рациона.