Усталость выдаёт лицо за секунды: скрытые приемы, которые вернут свежесть без визита в салон

Здоровье

Современные косметологические методики позволяют оперативно устранить эстетические несовершенства лица, возникшие вследствие дефицита ночного отдыха. Одним из наиболее эффективных инструментов экспресс-восстановления признан криолифтинг, основанный на воздействии низких температур на кожные покровы.

Уход за глазами
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эффективные методы домашнего ухода

Для моментального снятия отечности можно использовать охлажденные гидрогелевые маски или умывание ледяной водой, что обеспечивает тонус тканей. Вместе с тем для усиления лимфодренажного эффекта эксперты рекомендуют проводить мягкий массаж по скользящим линиям от центра лица к периферии — сообщает Газета. Ru.

"Контраст температур мгновенно сужает сосуды, снимает отечность и возвращает коже тонус. Можно использовать охлажденные патчи, гидрогелевые маски или просто умываться ледяной водой. Есть и старый лайфхак: подержать во рту кубик льда пару минут — это рефлекторно усиливает отток крови и лимфы от головы", — говорит врач-косметолог Екатерина Анчикова.

Выбор активных компонентов для кожи

В свою очередь, при подборе косметических средств стоит обратить внимание на наличие ретинола и кофеина в составе. Стоит отметить, что витамин С в сыворотках способствует осветлению кожи, а использование персикового консилера помогает эффективно маскировать темные круги за счет правил цветокоррекции.

Профессиональные процедуры, такие как мезотерапия и биоревитализация, целесообразны в случаях, когда домашние методы перестают приносить желаемый результат. Комплексный подход, включающий сбалансированное питание и применение специализированных кремов с липосомами, позволяет вернуть лицу свежий вид даже после бессонной ночи.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
