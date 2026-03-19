Дефицит в организме разрушает волосы: сначала исчезает блеск, потом начинается самое неприятное

Питание может влиять на выпадение, структуру и внешний вид волос, особенно при дефицитных состояниях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и жестких ограничениях в рационе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал трихолог, кандидат медицинских наук, представитель Международной трихологической ассоциации Владислав Ткачев.

Ткачев объяснил, что в большинстве случаев проблемы с волосами связаны не с отдельными погрешностями в питании, а с выраженными дефицитными состояниями. По его словам, они могут развиваться на фоне приема препаратов для снижения массы тела, после бариатрических операций, при анорексии, а также при жестких и несбалансированных диетах.

Он добавил, что к таким факторам также относятся серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта и выраженная потеря веса. В этих ситуациях пациентам, как правило, требуется обследование для выявления дефицитов — от базовых показателей до уровня белка и микроэлементов.

"Если говорить в целом, питание действительно может влиять на состояние волос, но ключевую роль играют именно дефицитные состояния. Например, проблемы могут возникать на фоне жестких ограничений в рационе, в том числе при кето-диете. При этом выпадение носит диффузный характер — волосы выпадают равномерно по всей голове. Важно, что это не алопеция: фолликулы сохраняются, и волосы продолжают отрастать. Просто цикл их обновления становится более активным", — отметил специалист.

Врач обратил внимание, что дефицитные состояния могут сказываться не только на выпадении, но и на внешнем виде волос. По его словам, при длительном недостатке питательных веществ ухудшается их структура, снижается эластичность и теряется естественный блеск. Он добавил, что такие изменения, как правило, развиваются постепенно и связаны с выраженными нарушениями, а не с разовыми погрешностями в рационе.

"При дефицитных состояниях волосы становятся более слабыми по структуре. В этот процесс вовлекаются и сальные железы, поэтому волосы теряют лоск, блеск, эластичность. Они могут становиться тусклыми, путаться, при длительном процессе — ломаться, появляются секущиеся концы. В случае выраженной белковой недостаточности возможно частичное изменение пигмента — волосы становятся светлее. Это уже признаки более длительных и выраженных нарушений", — добавил Ткачев.

Он также отметил, что в таких случаях проводится обследование на дефицитные состояния. По его словам, оцениваются базовые показатели, включая витамин D, уровень белка и альбумина, а также ряд микроэлементов и косвенных маркеров. Объем диагностики при этом определяется индивидуально — в зависимости от характера проблемы.