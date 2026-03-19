Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотое ухо полицейского: житель Тамбовщины заплатит 50 тысяч за один пьяный удар
Прощай, дешевый 95-й: тульские АЗС готовятся переписать правила игры на дорогах
Больше никаких стертых линий: лучи света заменят изношенную разметку на перекрестках Вологды по этим адресам
Кроватка по наследству от государства: в Туле круговорот вещей экономит миллионы родителей
Куда уплыл брус? В Тамбове жильцы следят за стройкой, которая больше похожа на самоликвидацию
Американская демократия сорвалась с тормозов: праймериз разбудили то, что годами держали в узде
Даркнет не помог: в Тамбове поймали фармацевта, который сам рисовал себе разрешения на таблетки
В гости к соседям налегке: из Смоленска в Оршу теперь можно домчать быстрее, чем на авто
Умный счетчик сошел с ума: откуда взялись тысячи рублей в квитанциях жителей Череповецкого округа

Слабость и сонливость исчезают: правильное сочетание продуктов дает заряд энергии на весь день

Здоровье

Поддерживать стабильный уровень энергии помогает сбалансированное питание с акцентом на медленные углеводы, белки и полезные жиры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

Фото: https://www.elbamebel.com/blog/kakaya-temperatura-luchshe-vsego-dlya-sna.jpg
Утро

Нутрициолог объяснила, что основой рациона для поддержания энергии должны быть продукты с медленными углеводами. По ее словам, они обеспечивают постепенное высвобождение энергии и помогают избегать резких спадов.

"В первую очередь речь идет о медленных углеводах, то есть цельных крупах, например буром рисе, гречке, киноа. Также в рацион стоит включать цельнозерновой хлеб и макароны, но не из муки высшего сорта. К таким углеводам обязательно нужно добавлять белок — яйца, курицу, индейку, творог, бобовые. Кроме того, важны полезные жиры: нерафинированные масла, авокадо, жирная рыба, потому что нам необходимы омега-3. Все это помогает поддерживать энергию в течение дня", — отметила Шарапова.

Она добавила, что важно не только выбирать продукты, но и правильно распределять их в течение дня. Нутрициолог отметила, что утро должно начинаться с полноценного завтрака, который помогает запустить энергию. По ее словам, основная часть рациона приходится на обед, а к вечеру потребность в энергии снижается, поэтому вечерний прием пищи должен быть более легким.

"Утро должно начинаться с полноценного завтрака, в который входят белки, жиры и небольшое количество медленных углеводов — например яйца, цельнозерновой хлеб, авокадо или орехи. Основная часть рациона приходится на обед: в него включаются медленные углеводы, источники белка — например, курица, индейка или бобовые, а также продукты, богатые клетчаткой. К вечеру потребность в энергии снижается, поэтому предпочтение стоит отдавать более легким блюдам, таким как овощи с добавлением белка", — заключила Шарапова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Наука и техника
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Недвижимость
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Популярное
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Последние материалы
Даркнет не помог: в Тамбове поймали фармацевта, который сам рисовал себе разрешения на таблетки
В гости к соседям налегке: из Смоленска в Оршу теперь можно домчать быстрее, чем на авто
Театр одного продавца: какие приёмы используют менеджеры автосалонов для опустошения кошелька
Умный счетчик сошел с ума: откуда взялись тысячи рублей в квитанциях жителей Череповецкого округа
Скорость 120 километров в час: когда ждать открытия долгожданного участка важной трассы Калининграда
Миражи на меже: как смоленские чиновники освоили 17 миллионов федеральных денег, не выходя из кабинета
Комфорт посреди нетронутой чащи: что изменится для посетителей в калининградском нацпарке
Южной Корее срочно потребовалась российская нефть
Романтика с криминальным душком: рязанка пригласила домой вора со стажем и осталась без накоплений
Орловские семена без паспорта: как жажда весенней наживы едва не оставила регион без урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.