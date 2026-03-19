Слабость и сонливость исчезают: правильное сочетание продуктов дает заряд энергии на весь день

Поддерживать стабильный уровень энергии помогает сбалансированное питание с акцентом на медленные углеводы, белки и полезные жиры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

Фото: https://www.elbamebel.com/blog/kakaya-temperatura-luchshe-vsego-dlya-sna.jpg Утро

Нутрициолог объяснила, что основой рациона для поддержания энергии должны быть продукты с медленными углеводами. По ее словам, они обеспечивают постепенное высвобождение энергии и помогают избегать резких спадов.

"В первую очередь речь идет о медленных углеводах, то есть цельных крупах, например буром рисе, гречке, киноа. Также в рацион стоит включать цельнозерновой хлеб и макароны, но не из муки высшего сорта. К таким углеводам обязательно нужно добавлять белок — яйца, курицу, индейку, творог, бобовые. Кроме того, важны полезные жиры: нерафинированные масла, авокадо, жирная рыба, потому что нам необходимы омега-3. Все это помогает поддерживать энергию в течение дня", — отметила Шарапова.

Она добавила, что важно не только выбирать продукты, но и правильно распределять их в течение дня. Нутрициолог отметила, что утро должно начинаться с полноценного завтрака, который помогает запустить энергию. По ее словам, основная часть рациона приходится на обед, а к вечеру потребность в энергии снижается, поэтому вечерний прием пищи должен быть более легким.

"Утро должно начинаться с полноценного завтрака, в который входят белки, жиры и небольшое количество медленных углеводов — например яйца, цельнозерновой хлеб, авокадо или орехи. Основная часть рациона приходится на обед: в него включаются медленные углеводы, источники белка — например, курица, индейка или бобовые, а также продукты, богатые клетчаткой. К вечеру потребность в энергии снижается, поэтому предпочтение стоит отдавать более легким блюдам, таким как овощи с добавлением белка", — заключила Шарапова.