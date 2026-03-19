Не умеют отказывать и теряют себя: простое действие помогает вернуть контроль над жизнью

Трудности с отказом часто связаны с детскими установками, страхом негативной реакции и неумением выдерживать эмоциональное напряжение, однако навык отстаивания личных границ поддается развитию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Фото: freepik is licensed under public domain Отказ от помощи

Психолог объяснила, что сложности с отказом могут формироваться под влиянием разных факторов, включая особенности воспитания и личный опыт. По ее словам, в ряде случаев человек привыкает соглашаться, чтобы избежать возможных негативных последствий или сохранить отношения.

"Людям бывает сложно отказывать по разным причинам. Например, это может быть связано с детством, когда ребенку фактически не позволяли говорить "нет" и за отказ следовали неприятные последствия. Также человек может бояться реакции другого — обиды, обвинений или давления. В некоторых случаях влияет прошлый опыт, когда после отказа отношения ухудшались. И тогда формируется установка, что отказывать небезопасно", — отметила Леонова.

Она добавила, что постоянное согласие может приводить к накоплению усталости и внутреннего напряжения. Психолог подчеркнула, что в таких ситуациях человек берет на себя избыточные обязательства и постепенно истощает ресурсы. По ее словам, это может затрагивать не только эмоциональное состояние, но и общее самочувствие.

"Если человек не умеет отказывать, он часто берет на себя слишком много и действует в ущерб себе. Это может касаться времени, личных интересов и даже здоровья. В результате возникает сильное истощение и внутреннее напряжение. Кроме того, человек может оказаться в ситуациях, в которые изначально не хотел попадать. Поэтому умение отказывать — это важный навык для сохранения своих границ", — пояснила специалист.

Она также рассказала, что начать формировать этот навык можно с простого приема — осознанной паузы перед ответом. По словам психолога, это помогает снизить давление и дает возможность обдумать ситуацию. Такой подход позволяет выбрать корректную форму отказа и сделать его более уверенным. Кроме того, важно принять право на отказ как норму в общении.

"Первое, что можно сделать, — не отвечать сразу. Можно сказать, что нужно время подумать или вернуться к разговору позже. Это дает возможность успокоиться и понять, как правильно сформулировать отказ. За это время проще подобрать слова, чтобы отказ прозвучал мягко и корректно. Также важно помнить, что каждый человек имеет право отказать, и это не должно восприниматься как что-то неправильное", — заключила Леонова.