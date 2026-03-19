Когда остановиться уже не получается: есть препараты, которые меняют реакцию на алкоголь

Снизить тягу к алкоголю с помощью лекарств возможно, однако универсального средства не существует и лечение должно подбираться индивидуально. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач "ПС Клиника" Александр Панов.

Врач отметил, что сегодня применяются различные группы препаратов, которые помогают уменьшить тягу к алкоголю. По его словам, часть из них действует напрямую, формируя негативную реакцию на употребление, а другие используются как вспомогательная терапия.

"В клинической практике используются препараты, которые помогают снизить тягу к алкоголю и другим психоактивным веществам. Есть действующие вещества, такие как дисульферам, которые формируют определенную реакцию на алкоголь. Также применяются препараты, которые выравнивают настроение и косвенно уменьшают тягу. Кроме того, используются средства, воздействующие на рецепторы, которые включаются в комплексное лечение зависимости", — пояснил Панов.

Он подчеркнул, что не существует одного лекарства, способного полностью избавить от зависимости. Эксперт объяснил, что лечение подбирается индивидуально в зависимости от состояния пациента и должно проходить под контролем врача. По его словам, специалист определяет необходимую схему терапии и сочетание препаратов.

"Все препараты должны назначаться врачом-психиатром-наркологом. Они относятся к рецептурным, и у пациента нет достаточных знаний, чтобы правильно подобрать схему приема. Самолечение в этом случае может только навредить. Поэтому важно обратиться к специалисту, который определит подходящее лечение и будет его контролировать", — казал специалист.

Он добавил, что если человеку сложно сразу обратиться к психиатру-наркологу, можно начать с консультации психолога. По его словам, это помогает снизить тревожность, разобраться в своем состоянии и подготовиться к дальнейшему лечению. Такой шаг облегчает последующее обращение за медицинской помощью.