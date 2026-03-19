Секреты за натянутой улыбкой: как биологические настройки заставляют доверять совсем не тем

Вера в то, что черты лица выдают суть человека, — это эволюционный артефакт, дающий ложное ощущение предсказуемости в хаотичном мире. Наш мозг, сформированный антропологическими адаптациями выживания, упрощает реальность: суженные глаза кажутся признаком хитрости, а широкая улыбка — искренности. Однако биохимия психики и нейронные сети не подчиняются таким стереотипам, превращая интуитивные суждения в иллюзию контроля.

Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Анна Гусева, в комментарии издания RuNews24. ru объяснила, что исследования подтверждают: точность оценок по лицу — около 50%, как при подбрасывании монетки. Люди не различают по внешности склонность к обману, агрессии или альтруизму. По словам эксперта, лучше фокусироваться на микровыражениях и языке тела, но даже это требует подготовки и не гарантирует успеха.

"Почему мы всё равно пытаемся "считывать" характер человека по лицу? Потому что наш мозг эволюционно заточен на быстрые оценки. В древности это помогало выживать: "Этот человек выглядит опасным — лучше держаться подальше". Но в современном мире это работает против нас. Мы судим людей по внешности, не зная их. Мы доверяем красивым и не доверяем "странным" — и часто ошибаемся".

Гусева привела примеры неоднозначности сигналов: асимметрия улыбки иногда маскирует фальшь, но чаще — индивидуальную особенность; избегание взгляда может указывать на ложь или просто застенчивость. Профессионалы вроде полиграфологов тоже допускают ошибки, поскольку психика сложнее шаблонов. Эксперт советует оценивать поступки человека в стрессе, конфликтах и отношениях — они надежнее лиц.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
