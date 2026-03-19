За пределами воли: что на самом деле происходит с психикой, когда она погружается в транс

Здоровье

Гипноз часто ассоциируется с мистикой или манипуляцией сознанием, но на деле это научно обоснованное состояние измененного внимания, где мозг переходит в альфа-ритмы, аналогичные глубокому расслаблению или медитации, подтвержденные ЭЭГ-исследованиями. Биохимически транс усиливает выработку эндорфинов и серотонина, помогая справляться с тревогой и фобиями, как отмечают нейропсихологи. Однако метод имеет строгие ограничения, особенно при расстройствах психики.

Психоделический оптический иллюзионный фон
Фото: freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Психоделический оптический иллюзионный фон

Гипноз и шизофрения: нейропсихологические риски. При шизофрении гипноз противопоказан из-за нарушения контроля реальности — транс может усугубить галлюцинации, нарушая дофаминовый баланс в мозге, как объясняют исследования в антропологии сознания. Аналогично, он неэффективен при умственной отсталости или аутизме, где буквальное восприятие мешает работе с метафорами. По словам клинического психолога и гипнотерапевта Владимира Дернова, на которого ссылается tmn. aif.ru, человека с синдромом дефицита внимания ввести в транс сложнее, но опытный специалист адаптирует технику.

Миф о всеобщей внушаемости опровергается: транс требует доверия и концентрации, по словам Дернова, "если человек активно сопротивляется или внутренне не готов решать проблему, ввести его в транс практически невозможно". Алкоголь не усиливает гипноз, а разрушает память и инструкции, а иммунитет к трансу — иллюзия естественного состояния, как при чтении книги. Гипнабельность индивидуальна, завися от воображения, а не пола или возраста, подтверждают психологические тесты.

В гипнотерапии нет приказов — фокус на причинах симптомов через внутренние процессы, что помогает при бессоннице, снижая кортизол, и в спорте, устраняя блоки для олимпийских результатов, как у Али или Шумахера. Эксперт подчеркивает осознанность как защиту от мошенников: знание слабостей и правило "стоп". Таким образом, гипноз — инструмент самопознания, интегрированный в современную психофизиологию.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Беду техники спасает сладкий секрет: свекольный сок в колесах советских тракторов Сергей Милешкин Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
