Пятую колонну разнесло, но она сменила лицо: в Калининграде описали новую форму оппозиции
Машина заводится всё хуже с каждым утром — хотя батарея новая: почему аккумулятор теряет силу
Железный дождь над северными реками: территория ХМАО станет временным пристанищем для обломков ракеты
Первая весенняя мойка может обернуться проблемой: почему спешка с чисткой машины играет против водителя
Массовая эвакуация может стать дорогой в неизвестность: одна деталь решает судьбу тысяч
Щуп показывает меньше с каждой поездкой — и это не всегда поломка: почему уходит моторное масло
Личная жизнь за мегабайты: доступ к учебной сети в Тюмени заблокировали для тех, кто бережет свои данные
Зимняя химия уже въелась в кузов — и ждать нельзя: как правильно отмыть машину после холодов
Ледовые заторы готовят ловушку: водная стихия на Севере выбирает неожиданные маршруты движения

Прощай, обезжиренная жизнь: новые правила еды реабилитировали животный белок и плотные обеды

Здоровье

Министерство здравоохранения США представило обновленную пирамиду питания, которая радикально меняет подход к ежедневному рациону граждан. Документ призывает население отказаться от ультраобработанных продуктов и сахара в пользу натуральной пищи животного происхождения.

Фото: unsplash.com by Gene Gallin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Новые приоритеты в питании

Согласно новым правилам, американцам рекомендуется существенно увеличить долю животного белка, включая красное мясо, рыбу и птицу. Вместе с тем, врачи пересмотрели отношение к молочным продуктам высокой жирности, которые ранее считались вредными для здоровья. Стоит отметить, что в список полезных жиров наравне с растительными маслами теперь включены сливочное масло и говяжий жир, что вызвало активные дискуссии среди сторонников различных систем питания. Одной из ключевых ошибок новой стратегии является недостаток рекомендаций по употреблению растительных белков и медленных углеводов, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Призыв к американцам достаточно прост и лаконичен: ешьте настоящую еду! Население подталкивают вернуться к домохозяйству и отказаться от ультраобработанной пищи, или хотя бы сократить ее потребление. Однако адепты мясных диет буквально аплодировали новой пирамиде, воспринимая ее как обеление рациона на базе животных белков", — говорит диетолог Нурия Дианова.

Угрозы для здоровья нации

В свою очередь, специалисты предупреждают, что чрезмерное увлечение насыщенными жирами без должного контроля может привести к негативным последствиям. Отсутствие в рекомендациях четких указаний на "правило тарелки", где половину порции должны занимать овощи и фрукты, создает риски развития сердечно-сосудистых осложнений. Важно понимать, что переход на исключительно домашнюю еду трудноосуществим в современных реалиях, а игнорирование полезных функциональных продуктов только усложняет задачу по оздоровлению нации, сообщает Общественная служба новостей.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Военные новости
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Военные новости
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Стальной орешек дома: 5 базовых упражнений для идеальных ягодиц без похода в спортзал
Новости спорта
Стальной орешек дома: 5 базовых упражнений для идеальных ягодиц без похода в спортзал
Популярное
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Медовый месяц закончился: Лондон требует от Киева жёстких гарантий вместо пустых обещаний
Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше
В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин
Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Мир с чудовищами невозможен: прямой ответ Александра Ходаковского ставит точку в затяжных спорах
Мир с чудовищами невозможен: прямой ответ Александра Ходаковского ставит точку в затяжных спорах
Последние материалы
Пятую колонну разнесло, но она сменила лицо: в Калининграде описали новую форму оппозиции
Машина заводится всё хуже с каждым утром — хотя батарея новая: почему аккумулятор теряет силу
Железный дождь над северными реками: территория ХМАО станет временным пристанищем для обломков ракеты
Вашингтонский шантаж: Рютте ищет лазейку, чтобы не лезть в иранское пекло за Трампом
Первая весенняя мойка может обернуться проблемой: почему спешка с чисткой машины играет против водителя
Массовая эвакуация может стать дорогой в неизвестность: одна деталь решает судьбу тысяч
Щуп показывает меньше с каждой поездкой — и это не всегда поломка: почему уходит моторное масло
Личная жизнь за мегабайты: доступ к учебной сети в Тюмени заблокировали для тех, кто бережет свои данные
Прощай, обезжиренная жизнь: новые правила еды реабилитировали животный белок и плотные обеды
Зимняя химия уже въелась в кузов — и ждать нельзя: как правильно отмыть машину после холодов
