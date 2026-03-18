Прощай, обезжиренная жизнь: новые правила еды реабилитировали животный белок и плотные обеды

Министерство здравоохранения США представило обновленную пирамиду питания, которая радикально меняет подход к ежедневному рациону граждан. Документ призывает население отказаться от ультраобработанных продуктов и сахара в пользу натуральной пищи животного происхождения.

Новые приоритеты в питании

Согласно новым правилам, американцам рекомендуется существенно увеличить долю животного белка, включая красное мясо, рыбу и птицу. Вместе с тем, врачи пересмотрели отношение к молочным продуктам высокой жирности, которые ранее считались вредными для здоровья. Стоит отметить, что в список полезных жиров наравне с растительными маслами теперь включены сливочное масло и говяжий жир, что вызвало активные дискуссии среди сторонников различных систем питания. Одной из ключевых ошибок новой стратегии является недостаток рекомендаций по употреблению растительных белков и медленных углеводов, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Призыв к американцам достаточно прост и лаконичен: ешьте настоящую еду! Население подталкивают вернуться к домохозяйству и отказаться от ультраобработанной пищи, или хотя бы сократить ее потребление. Однако адепты мясных диет буквально аплодировали новой пирамиде, воспринимая ее как обеление рациона на базе животных белков", — говорит диетолог Нурия Дианова.

Угрозы для здоровья нации

В свою очередь, специалисты предупреждают, что чрезмерное увлечение насыщенными жирами без должного контроля может привести к негативным последствиям. Отсутствие в рекомендациях четких указаний на "правило тарелки", где половину порции должны занимать овощи и фрукты, создает риски развития сердечно-сосудистых осложнений. Важно понимать, что переход на исключительно домашнюю еду трудноосуществим в современных реалиях, а игнорирование полезных функциональных продуктов только усложняет задачу по оздоровлению нации, сообщает Общественная служба новостей.