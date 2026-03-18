Снег уходит, а яд остаётся: весенние дороги превращаются в невидимую угрозу для каждого вдоха

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с угрозой ухудшения самочувствия из-за испарения противогололедных материалов в период активного таяния снега. Применяемые зимой составы способны оказывать негативное воздействие на состояние здоровья горожан при потеплении.

Последствия использования дорожных смесей

Вместе с тем основной дискомфорт для населения представляют не столько летучие пары соединений кальция и хлора, сколько остатки песко-соляной смеси. После окончательного высыхания дорожного полотна мелкодисперсная пыль начинает подниматься в воздух, что провоцирует обострение хронических заболеваний у аллергиков и астматиков, сообщает сайт newsnn.ru.

Нарушения в технологии уборки улиц

"Задача этих веществ сделать твердую снежно-ледяную фракцию мягкой, после чего ее должны сразу убрать. Вторую стадию мы очень часто пропускаем, из-за чего реагенты просто раскидывают по сторонам", — говорит эколог Асхат Каюмов.

Стоит отметить, что избыточное применение химикатов пагубно влияет не только на людей, но и на городскую растительность. В свою очередь нарушение регламентов уборки приводит к попаданию агрессивных веществ в почву, что уже стало причиной деградации хвойных деревьев в центральных районах города. В конечном итоге отсутствие своевременного вывоза снежных масс и скопившихся осадков значительно усложняет экологическую обстановку в весенний период.