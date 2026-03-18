Свет монитора крадёт лёгкость походки: лишний час в кресле превращает позвоночник в сухую ветку

Здоровье

Длительное нахождение перед монитором компьютера провоцирует серьезные нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и приводит к развитию хронических патологий. Вместе с тем сидячий образ жизни становится катализатором дегенеративных процессов, затрагивающих не только позвоночник, но и общее состояние здоровья.

Женщина в очках работает за компьютером
Фото: https://unsplash.com by Julia Potter is licensed under Free
Последствия сидячей работы

Постоянная фиксация взгляда на близком расстоянии провоцирует перенапряжение глазных мышц и возникновение дискомфорта. Стоит отметить, что отсутствие двигательной активности в течение дня негативно влияет на шейный отдел, создавая предпосылки для возникновения грыж и сдавливания нервных окончаний, о чем сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Прежде всего страдает зрительный аппарат. Постоянная фокусировка взгляда на близком расстоянии приводит к перенапряжению глазных мышц, что может вызывать синдром зрительной усталости, сухость глаз и постепенное ухудшение зрения", — говорит врач-терапевт Екатерина Сысоева.

Профилактика и риски

В свою очередь, специалисты подчеркивают необходимость регулярных пауз для минимизации ущерба от статической нагрузки. Хотя постоянная эксплуатация гаджетов не способна привести к полной потере зрения, она существенно снижает его остроту и провоцирует развитие болевых синдромов в области поясницы.

Своевременная гимнастика и контроль за осанкой позволяют избежать искривления позвоночного столба и нарушения двигательных функций. Правильная организация рабочего пространства и соблюдение режима отдыха остаются главными методами защиты организма от негативных последствий цифровой среды.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
