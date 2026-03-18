Комедоны не проходят, несмотря на уход: есть способ избавиться от них дома без вреда для кожи

Комедоны на лице могут возникать из-за сочетания внутренних и внешних факторов — от гормональных изменений и стресса до ошибок в уходе, питания и нарушения обновления кожи, что приводит к закупорке пор. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт, косметолог Василина Миронова.

Косметолог объяснила, что комедоны представляют собой закупоренные волосяные фолликулы, которые в быту чаще называют забитыми порами. Она уточнила, что такие высыпания делятся на два основных вида.

Открытые комедоны выглядят как чёрные точки, тогда как закрытые остаются светлыми и напоминают белые точки под кожей. Разница между ними связана с тем, соприкасается ли содержимое поры с воздухом.

"Открытые комедоны — это черные точки, когда кожное сало и омертвевшие клетки окисляются на воздухе и темнеют. Закрытые комедоны — это белые точки, потому что их содержимое не выходит на поверхность и не контактирует с воздухом. При этом формируются они одинаково — из-за скопления кожного сала и клеток кожи в поре. В результате образуется пробка, которая закупоривает фолликул", — пояснила Миронова.

По ее словам, на активность сальных желез влияет целый ряд факторов. В первую очередь это гормональные изменения, которые особенно выражены в пубертатный период, во время менструального цикла, беременности или при приеме гормональных препаратов.

Также значение имеет наследственная предрасположенность — склонность к жирной коже и высыпаниям может передаваться. Дополнительно на состояние кожи влияет хронический стресс, поскольку он повышает уровень кортизола.

"На образование комедонов влияют и внешние факторы. У некоторых людей усиление выработки себума провоцирует питание, в частности избыток быстрых углеводов, молочных продуктов и жирной пищи. Также значение имеют некоторые стероидные препараты и препараты с литием. Кроме того, важную роль играет нарушение отшелушивания, когда клетки кожи накапливаются внутри поры и способствуют ее закупорке. Неправильный уход, использование агрессивных очищающих средств и плотной косметики тоже могут усугублять ситуацию", — добавила Миронова.

Специалист подчеркнула, что полностью избавиться от комедонов самостоятельно удается не всегда, однако можно значительно снизить их количество. Она рекомендовала уделять внимание базовому уходу: мягкому очищению, регулярному отшелушиванию и легкому увлажнению. Также допустимо использовать дополнительные средства для очищения пор, но важно избегать травмирования кожи.

"В домашних условиях важно соблюдать базовый уход: деликатное очищение два раза в день, отшелушивание и легкое увлажнение некомедогенными средствами. Хорошо подходят средства с салициловой кислотой, альфа-гидроксикислотами, энзимами. Можно использовать глиняные маски и патчи от черных точек. Но выдавливать комедоны нельзя, это может привести к воспалению, инфекции и рубцам. Если высыпания многочисленные, стойкие и не поддаются домашнему уходу, лучше обратиться к косметологу или дерматологу", — заключила специалист.