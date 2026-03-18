Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночные пробуждения не дают выспаться: причина такого состояния может долго оставаться незамеченной

Здоровье

Внезапные пробуждения посреди ночи, сопровождающиеся чувством удушья или учащенным сердцебиением, могут быть связаны не только со стрессом, но и с опасными нарушениями дыхания и работы сердца. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бессонница

Врач пояснил, что подобные эпизоды могут иметь разную природу и возникают как при психоэмоциональных состояниях, так и при физиологических нарушениях. По его словам, такие пробуждения не всегда связаны с внешними факторами и могут происходить без очевидных причин. Важно учитывать регулярность таких состояний и не игнорировать их при повторении.

"Внезапное пробуждение может сопровождаться чувством удушья или сильным сердцебиением. В ряде случаев это может быть паническая атака, которая возникает как днем, так и ночью. Такие состояния могут проявляться спонтанно, без очевидных причин и внешних факторов. При этом человек просыпается резко и испытывает выраженный дискомфорт, который может усиливать тревогу. Подобные эпизоды требуют внимания, особенно если они повторяются и начинают влиять на качество сна", — отметил Кудинов.

Частой причиной таких пробуждений являются остановки дыхания во сне. Специалист отметил, что в такие моменты человек на некоторое время перестает дышать. Если эпизоды короткие, они могут не приводить к полному пробуждению. Однако при более длительной остановке дыхания возникает необходимость сделать вдох, из-за чего человек просыпается.

"Остановки дыхания во сне могут длиться от 10 секунд до полутора минут. Если они короткие, человек может не просыпаться полностью. Но при более длительной остановке дыхания, чтобы снова задышать, происходит пробуждение. При этом сам человек может не всегда понимать, что причина связана именно с дыханием. Такие состояния требуют диагностики, поскольку могут существенно влиять на здоровье", — объяснил врач.

Он добавил, что при повторяющихся ночных пробуждениях важно не откладывать обращение к специалисту. По его словам, причины могут быть разными — от тревожных состояний до нарушений дыхания или сердечного ритма.

Для уточнения диагноза используются специальные методы исследования сна. Это позволяет выявить потенциально опасные состояния и начать лечение на ранней стадии.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.