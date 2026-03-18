Потемнение в глазах после подъема сбивает с толку: дело может быть не только в давлении

Здоровье

Появление потемнения в глазах и ощущения слабости при подъеме могут быть как безобидной реакцией организма на резкое изменение положения тела, так и признаком нарушений, связанных с давлением, сердцем или нервной системой.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

Врач объяснил, что такие состояния при смене положения тела не всегда указывают на патологию. Такая реакция может возникать из-за кратковременного снижения давления при резкой смене положения тела. Однако в ряде случаев подобные симптомы могут быть связаны с нарушениями со стороны нервной системы. Поэтому важно обращать внимание на частоту и характер таких эпизодов.

"Потемнение в глазах, блики, мурашки перед глазами могут быть как вариантом нормы при резком вставании, так и проявлением различных состояний. В ряде случаев это может быть связано с малыми формами эпилепсии, по типу синкопальных состояний или похожих нарушений. Такие эпизоды требуют внимательного отношения, особенно если они повторяются. Поэтому при появлении подобных симптомов стоит обратиться к врачу", — отметил Соков.

Он добавил, что ключевым фактором является выраженность и регулярность симптомов. Если состояние вызывает дискомфорт или мешает повседневной жизни, откладывать обращение к специалисту не стоит. Врач также подчеркнул, что для более серьезных состояний характерны дополнительные проявления.

"Если речь идет о синкопальных состояниях, то они, как правило, сопровождаются временной утратой сознания. В целом причины потемнения в глазах и слабости при вставании могут быть разными — от перебоев в работе сердца до проблем с артериальным давлением. В каждом случае необходимо разбираться отдельно и искать источник этих симптомов. Без этого есть риск пропустить развитие более серьезного заболевания", — заключил Соков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
