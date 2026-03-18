Пот выступает даже в полном покое? Эти сбои в организме маскируются под безобидный симптом

Повышенное потоотделение в состоянии покоя может быть связано как с эндокринными нарушениями, включая повышенную функцию щитовидной железы, так и с тревожными состояниями, сопровождающимися гормональными изменениями. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Избыточная потливость без причины может говорить о нарушениях щитовидной железы. Врач отметил, что речь может идти о повышенной гормональной активности, которая влияет на обменные процессы в организме. Как правило, такое состояние сопровождается дополнительными проявлениями, однако степень их выраженности может варьироваться.

"Внезапная потливость без нагрузки может быть признаком эндокринного заболевания, например, тиреотоксикоза, то есть повышенной функции щитовидной железы. Обычно это сопровождается и другими симптомами: тремором рук, снижением массы тела, ощущением сердцебиения, раздражительностью. Однако в отдельных случаях потливость может быть единственным симптомом. Тогда необходимо проверить состояние щитовидной железы", — отметил Барсуков

Специалист также обратил внимание на связь симптома с работой нервной системы. Он пояснил, что даже при отсутствии очевидных причин организм может реагировать так, будто находится в состоянии стресса.

В результате усиливается выработка гормонов надпочечников, что и провоцирует повышенное потоотделение. При этом такие состояния встречаются значительно чаще, чем серьезные эндокринные заболевания.

"Повышенное потоотделение может возникать на фоне тревожности или панических состояний, когда увеличивается выработка гормонов надпочечников, включая кортизол. В результате такая реакция появляется даже в состоянии покоя. При этом человек не всегда осознает наличие стресса, он может протекать скрыто. Заболевания надпочечников, способные вызывать подобные симптомы, встречаются значительно реже. Чаще всего это именно ответ организма на стресс — как реальный, так и внутренне переживаемый", — пояснил врач.

Он добавил, что поводом для обращения к врачу являются повторяющиеся эпизоды потоотделения без очевидных причин. Особое внимание стоит обратить на случаи, когда симптом возникает в спокойном состоянии, без реального стресса или нагрузки.

В такой ситуации рекомендуется пройти обследование как можно раньше. Это поможет выявить возможные нарушения, в том числе со стороны надпочечников, на ранней стадии и установить причину такого состояния.