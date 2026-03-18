Хотели похудеть — начали набирать: одна ошибка в режиме питания работает против вас

Длительные перерывы между приемами пищи могут нарушать работу обмена веществ, усиливать чувство голода и приводить к перееданию, что в итоге отражается на массе тела. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Женщина, измеряющая живот
Соломатина объяснила, что реакция организма на пропуски приемов пищи может отличаться у разных людей, однако в основе лежат общие физиологические механизмы. Она отметила, что при недостатке еды организм начинает использовать собственные ресурсы, включая белки и жиры, чтобы поддерживать уровень энергии.

"Организм в любом случае должен получать энергию и строительный материал. Если мы ему этого не даем, он начинает использовать собственные ресурсы — разрушает белки и жиры, чтобы получить глюкозу. Это нормальный механизм, который позволяет нам выживать, но по сути это самоедство. У кого-то он выражен сильнее, у кого-то слабее, но полностью избежать этого нельзя. Поэтому регулярное питание для большинства людей остается более физиологичным", — отметила специалист.

Она добавила, что важную роль играет не только частота, но и состав рациона. Диетолог пояснила, что более плотная пища, например говядина или баранина, переваривается дольше и обеспечивает более длительное чувство сытости, тогда как более легкие продукты насыщают ненадолго. По ее словам, при редком питании к следующему приему пищи человек часто подходит с выраженным голодом и в итоге съедает больше, чем необходимо.

"Если человек долго не ест, то к следующему приему пищи он, как правило, переедает. Особенно часто это происходит вечером, когда обменные процессы уже замедляются. Организм берет столько энергии, сколько ему нужно, а остальное начинает откладывать в жировую ткань, потому что запасать иначе он не может. В результате получается, что редкое питание не помогает снижать вес, а наоборот способствует его набору", — подчеркнула врач.

Соломатина отметила, что для большинства людей оптимальным считается регулярное питание — три основных приема пищи и при необходимости один-два перекуса. Она пояснила, что такой режим помогает сдерживать чувство голода и не переедать в конце дня. По ее словам, многое зависит от состава пищи. Специалист указала, что блюда из рафинированных продуктов, включая белый хлеб, сладости и каши быстрого приготовления, дают кратковременное насыщение и вскоре вновь вызывают аппетит.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.