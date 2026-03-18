Скульптурные изгибы вместо лишнего блеска: чем удивили звезды на премии Оскар

На красной дорожке премии "Оскар", прошедшей 16 марта в Лос-Анджелесе, перья превратились в доминирующий элемент моды, выступая не декором, а конструктивной основой образов. Дизайнер Алексей Егоров, член Президиума Российской палаты моды и ректор Московского художественно-промышленного института, выделил платья Деми Мур как скульптуру из ярусных перьев, напоминающих чешую по биохимической структуре кератина, и Николь Кидман в пудровом атласе с перьями по подолу.

Фото: abc.com by Пресс служба Оскара, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Николь Кидман на Оскаре

"Главным материалом вечера стало перо — не как декоративная деталь, а как полноценный конструктивный элемент. Деми Мур пришла в платье, которое точнее называть скульптурой: ярусные перья выстроены как чешуя, плечи оформлены жесткими эполетами, шлейф живет отдельной жизнью. Николь Кидман выбрала ту же тему, но в совершенно иной тональности — пудровый атлас, кристаллы на корсете, перья по подолу, классический голливудский гламур без единой лишней детали", — отметил Егоров.

Вторая тема — скульптурный силуэт, воплощенный в образах Кейт Хадсон в Giorgio Armani Privé, Эммы Стоун в Louis Vuitton и Джесси Бакли в Chanel с отсылкой к Грейс Келли. Как сообщает издание Газета.Ru, точный крой опирается на принципы физики форм, где геометрия линий доминирует над объемом.

Среди хитов Егоров назвал алый металлизированный наряд Кайли Дженнер от Schiaparelli как самый обсуждаемый, а главной находкой — последовательные образы Тейаны Тейлор, завершившиеся заказным Chanel. Согласно дизайнеру, ее подход подчеркивает антропологический аспект моды: личный нарратив важнее бренда. У Тимоти Шаламе в оверсайз-костюме с серебряными кольцами прослеживается эволюция мужественности, с брошами и экспериментами цвета в мужских силуэтах чаще, чем ранее.