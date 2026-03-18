Скульптурные изгибы вместо лишнего блеска: чем удивили звезды на премии Оскар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье » Красота

На красной дорожке премии "Оскар", прошедшей 16 марта в Лос-Анджелесе, перья превратились в доминирующий элемент моды, выступая не декором, а конструктивной основой образов. Дизайнер Алексей Егоров, член Президиума Российской палаты моды и ректор Московского художественно-промышленного института, выделил платья Деми Мур как скульптуру из ярусных перьев, напоминающих чешую по биохимической структуре кератина, и Николь Кидман в пудровом атласе с перьями по подолу.

Николь Кидман на Оскаре
Фото: abc.com by Пресс служба Оскара, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николь Кидман на Оскаре

"Главным материалом вечера стало перо — не как декоративная деталь, а как полноценный конструктивный элемент. Деми Мур пришла в платье, которое точнее называть скульптурой: ярусные перья выстроены как чешуя, плечи оформлены жесткими эполетами, шлейф живет отдельной жизнью. Николь Кидман выбрала ту же тему, но в совершенно иной тональности — пудровый атлас, кристаллы на корсете, перья по подолу, классический голливудский гламур без единой лишней детали", — отметил Егоров.

Вторая тема — скульптурный силуэт, воплощенный в образах Кейт Хадсон в Giorgio Armani Privé, Эммы Стоун в Louis Vuitton и Джесси Бакли в Chanel с отсылкой к Грейс Келли. Как сообщает издание Газета.Ru, точный крой опирается на принципы физики форм, где геометрия линий доминирует над объемом.

Среди хитов Егоров назвал алый металлизированный наряд Кайли Дженнер от Schiaparelli как самый обсуждаемый, а главной находкой — последовательные образы Тейаны Тейлор, завершившиеся заказным Chanel. Согласно дизайнеру, ее подход подчеркивает антропологический аспект моды: личный нарратив важнее бренда. У Тимоти Шаламе в оверсайз-костюме с серебряными кольцами прослеживается эволюция мужественности, с брошами и экспериментами цвета в мужских силуэтах чаще, чем ранее.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.