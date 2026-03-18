Врачи не дают одного ответа: развитие болезни Лерчек может пойти по самому тяжёлому пути

Здоровье

Состояние здоровья известного блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, продолжает вызывать серьезную обеспокоенность у широкой аудитории. После сообщений о критическом поражении позвоночника на фоне диагностированного онкологического заболевания стало известно о стремительном ухудшении зрения у знаменитости.

Блогер Лерчек
Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек

Метастатические риски и диагностика

Специалисты рассматривают несколько возможных сценариев развития патологии, учитывая запущенную стадию болезни. Вместе с тем ключевой версией эксперты называют вероятность распространения вторичных очагов опухоли в область головного мозга, что напрямую влияет на зрительные функции. Для подтверждения данной гипотезы и исключения иных факторов необходимо проведение комплексного МРТ-исследования и консультация профильных специалистов — сообщает aif.ru.

"Так как у нее четвертая стадия, не исключено поражение головного мозга. Точно можно сказать, если сделать МРТ головы или обратиться к окулисту, который проведет необходимое обследование. В первую очередь надо исключить поражение метастатическое, потому что с учетом стадии подозрение идет на метастазы", — говорит онколог Евгений Черемушкин.

Влияние специфической терапии

Стоит отметить, что медики не исключают и негативное воздействие интенсивного курса лечения на сосудистую систему пациента. В свою очередь, такие осложнения могут привести к кровоизлияниям в зонах, отвечающих за восприятие визуальной информации. В настоящее время звездная пациентка находится под наблюдением врачей в специализированном онкологическом центре, где проходит все этапы восстановительной и поддерживающей терапии после недавних родов.

Динамика состояния блогера остается под пристальным вниманием медицинской общественности и поклонников. Несмотря на тяжесть ситуации, своевременная корректировка протоколов лечения может помочь стабилизировать основные показатели функций организма.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
