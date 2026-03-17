Худеющие зря боятся сладкого: секрет оказался не в запрете, а в правильном выборе десерта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровье

Даже при похудении полностью отказываться от сладкого не обязательно, если грамотно подходить к выбору десертов и учитывать их состав. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Фото: ru.freepik.com by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мусс

Белоусова объяснила, что любые десерты в своей основе остаются источником углеводов, поэтому их употребление требует умеренности. Она подчеркнула, что попытки заменить сахар промышленными подсластителями не всегда оправданы, так как они могут оказывать нежелательное влияние на организм.

"Любой десерт — это углеводы, потому что это сладкое. Даже если использовать сахарозаменители, такие как аспартам или цикломаты, они тоже могут быть критичны для организма, поэтому увлекаться ими не стоит. Более подходящим вариантом можно считать стевию, особенно в виде очищенного порошка. Она выдерживает нагревание, не разрушается и не содержит углеводов, поэтому подходит для домашнего приготовления десертов", — отметила врач.

Она добавила, что при приготовлении сладкого дома можно контролировать состав и снижать калорийность за счет правильных ингредиентов. По ее словам, стевия позволяет готовить привычные десерты без сахара, не теряя вкусовых качеств.

"С использованием порошка стевии можно приготовить практически любые десерты, потому что она хорошо переносит термическую обработку. При этом в таких десертах отсутствуют сахара, что делает их менее калорийными. Важно использовать именно очищенный порошок, а не листья, так как у них может быть неприятный привкус. Это хороший вариант для тех, кто хочет снизить потребление сахара, но не отказываться от сладкого полностью", — пояснила она.

Врач также обратила внимание на выбор десертов вне дома и возможные альтернативы классическим сладостям. Она отметила, что более легкими вариантами могут быть желейные десерты, а в ряде случаев сладкое можно заменить фруктами.

"Если говорить о десертах в кафе, лучше выбирать варианты на основе желе, например панакоту или фруктово-ягодное желе. Такие десерты менее критичны, потому что в них нет сочетания теста и сахара. Фрукты тоже могут заменить десерт, если есть их в конце приема пищи в небольшом количестве. Но при снижении веса стоит ограничить бананы, виноград и сухофрукты, так как они содержат много сахаров и могут приравниваться к сладостям", — добавила Белоусова.

Она подчеркнула, что даже привычные сладости допустимы в рационе, если соблюдать умеренность и выбирать более качественные продукты. Речь идет о небольших порциях темного шоколада, а также зефире и пастиле без добавления сахара.

"Одна-две дольки горького шоколада с содержанием какао от 85% могут быть небольшим десертом, но не каждый день. Зефир и пастила также допустимы, особенно если они приготовлены без сахара и на основе натуральных компонентов, например яблочного пектина и белка. Однако даже такие продукты стоит употреблять редко и в очень небольших количествах. Это скорее способ иногда порадовать себя, чем полноценная часть рациона", — заключила специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Евросоюз
Экономика и бизнес
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.