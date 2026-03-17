Организм начинает с мелочей: эти симптомы авитаминоза часто остаются без внимания

При нехватке витаминов человек может сталкиваться со слабостью, быстрой утомляемостью, головными болями и кожными изменениями, однако эти признаки не всегда специфичны и могут быть связаны с другими проблемами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

Чернышова объяснила, что дефицит витаминов редко проявляется одним специфическим симптомом, чаще это комплекс признаков, связанных с общим ухудшением самочувствия. По ее словам, человек может ощущать слабость, быструю утомляемость, а также сталкиваться с кожными изменениями и нарушениями в работе различных систем организма.

"Все витамины отвечают за нормальное самочувствие и работу внутренних органов, поэтому при их нехватке человек чувствует слабость и усталость. Могут появляться головные боли, изменения кожи, например шелушение на ладонях. При дефиците витамина C возможны кровоточивость десен, а нехватка витаминов группы B может приводить к нарушениям нервной системы. Эти признаки не всегда очевидны и могут напоминать другие заболевания", — отметила врач.

Специалист подчеркнула, что самостоятельно определить дефицит витаминов и назначить себе лечение сложно. Она уточнила, что без анализов невозможно точно понять причину ухудшения состояния, а прием витаминов "наугад" может быть неэффективным или даже вредным.

"Если появляется непонятное ухудшение самочувствия, лучше обратиться к врачу и выяснить причину. Самостоятельно компенсировать дефицит витаминов не стоит, так как без анализов это может быть неправильным решением. Сейчас врачи придерживаются подхода, при котором сначала выявляется дефицит, а затем подбирается нужная дозировка. Это позволяет избежать ошибок и получить реальный эффект от лечения", — пояснила она.

Чернышова также обратила внимание, что популярные поливитаминные комплексы не всегда дают ожидаемый результат. По ее словам, крупные исследования не показали значимого улучшения здоровья у людей, регулярно принимающих такие препараты.

"Исследования показали, что разницы между теми, кто принимает поливитамины, и теми, кто их не принимает, практически нет. Исключением является витамин D, который часто рекомендуют для профилактики. Однако даже его лучше принимать после консультации с врачом, чтобы избежать как недостатка, так и избытка. Неправильно подобранная дозировка может привести к нежелательным последствиям", — заключила она.