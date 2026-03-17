Простуды ходят по кругу? Организм может кричать о нехватке сразу 4 важных веществ

Частые простуды могут указывать на нехватку витамина C. Об этом рассказала врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог, специалист сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина.

"Дефицит витамина C проявляется снижением иммунитета и частыми простудами. Восполнить его можно с помощью продуктов, богатых этим витамином: киви, брокколи, квашеной капусты, апельсинов, лимонов и грейпфрутов", — заявила эксперт.

Такие симптомы, как головокружение, слабость, выпадение волос и повышенная утомляемость, могут говорить о нехватке железа — элемента, необходимого для выработки гемоглобина. Как сообщает издание Газета. Ru, в этом случае стоит добавить в рацион говядину, бобовые (например, фасоль и чечевицу), орехи и сухофрукты.

Также врач отметила, что весной нередко снижается уровень витамина D. Его дефицит может проявляться сонливостью, ухудшением концентрации и чувством усталости. Основными источниками витамина D являются солнечный свет, жирная рыба, яйца, грибы и красная икра.

Кроме того, раздражительность, апатия, бессонница, быстрая утомляемость и перепады настроения могут быть связаны с недостатком витаминов группы B. Для восполнения их уровня Тюрина рекомендует включить в рацион субпродукты, кисломолочные продукты, рыбу и цельнозерновой хлеб.

"Депрессивное настроение и снижение концентрации внимания могут быть связаны с дефицитом омега-3 — важного нутриента, поддерживающего работу мозга и нервной системы. Улучшить состояние помогут продукты, содержащие омега-3: жирная рыба, растительные масла и орехи", — рассказала Тюрина.

Эксперт подчеркнула, что для точного понимания дефицитов стоит регулярно сдавать анализы. Она добавила, что, помимо индивидуально подобранных витаминно-минеральных комплексов, легче адаптироваться к смене сезона помогают сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, физическая активность, нормальный режим дня, полноценный сон и снижение стресса.