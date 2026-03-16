Сердце может предупреждать о проблеме задолго до приступа: организм подает эти сигналы

Здоровье

Появление одышки, перебоев в работе сердца, внезапной слабости или болей в груди может быть важным сигналом организма о возможных проблемах с сердечно-сосудистой системой, особенно если такие симптомы возникают без очевидной причины. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Специалист объяснил, что при проблемах с сердечно-сосудистой системой организм нередко подает сигналы, которые важно не игнорировать. По его словам, речь может идти как о болевых ощущениях в области груди, так и о нарушениях самочувствия, которые возникают без очевидной причины.

"Если говорить о симптомах, то человек может почувствовать боли в области сердца, появляется одышка, может быть ощущение перебоев в работе сердца. Иногда возникает немотивированная слабость, когда вроде бы ничего особенного не делал, а сил нет. Также может колебаться давление. И, конечно, играет роль возраст, потому что сердечные болезни чаще встречаются у людей более пожилого возраста", — сказал Конев.

Кардиолог подчеркнул, что важную роль в поддержании здоровья сердца играет образ жизни. По его словам, регулярная физическая активность помогает поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, значительное влияние оказывает питание: переедание и несбалансированный рацион могут создавать дополнительную нагрузку на организм.

"Самое главное для профилактики — это движение. Не зря говорят, что движение — это жизнь, потому что ежедневные физические нагрузки стимулируют работу сердца и помогают ему дольше оставаться в хорошем состоянии. Второй важный момент — рациональное питание. Очень важно не переедать и следить за тем, чтобы питание было сбалансированным, потому что избыток пищи и неправильный рацион тоже влияют на состояние сердечно-сосудистой системы", — добавил врач.

Конев также отметил, что любые тревожные симптомы требуют внимательного отношения и консультации специалиста. По его словам, болевые ощущения в области груди могут иметь разную природу, поэтому важно правильно оценивать их характер. Врач сможет определить, связаны ли такие проявления с сердцем и требуется ли дальнейшее обследование.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
