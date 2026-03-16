Сердце может предупреждать о проблеме задолго до приступа: организм подает эти сигналы
Фицо обвинил Киев в давлении через нефть и потребовал от ЕС защитить Словакию
Ручной труд победил цифру: кадровый дефицит заставил власти Томска пересмотреть оплату контролеров
Экология или валовый сбор: в поисках баланса на полях Ростовской области и Кубани
Попытка избавиться от прыща заканчивается новой проблемой: ошибка, которая усиливает воспаление
Худеющие часто допускают одну и ту же ошибку: результат на весах неприятно удивляет
Центр города останется в прежнем облике: ФАС внезапно остановила многомиллионные торги в Вологде
Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен
Импорт против грядки: почему заморский помидор дешевле родного кубанского

Сосуды в глазах лопаются не просто так: за безобидным симптомом иногда скрывается опасная причина

Лопнувшие сосуды в глазах могут возникать из-за самых разных причин — от переутомления, сухости глаз и внешних раздражителей до повышенного артериального давления, диабета и других заболеваний, влияющих на состояние сосудов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Специалист объяснила, что причины кровоизлияний в глазах могут быть как физиологическими, так и связанными с заболеваниями. К наиболее распространенным относятся резкие физические нагрузки и скачки давления, которые возникают, например, при кашле, чихании или рвоте. Также сосуды могут повреждаться при травмах глаза. Кроме того, их ломкость нередко усиливается из-за переутомления, недосыпа и длительной работы за компьютером.

"Причины могут быть разными — как безопасными, так и связанными с заболеваниями. Например, резкое напряжение при кашле, чихании или рвоте вызывает скачок давления, и сосуд может повредиться. Иногда это происходит после травмы. Также к кровоизлияниям может приводить переутомление или недосып, когда человек долго работает за компьютером и глаза сильно устают. В таких условиях сосуды становятся более хрупкими", — сказала Левина.

Офтальмолог добавила, что важную роль играет состояние поверхности глаза. При синдроме сухого глаза сосуды становятся более уязвимыми и легче повреждаются. Дополнительными факторами могут быть ветер, яркое солнце, пыль, дым и сухой воздух. Кроме того, во время сезонных аллергий человек часто трет глаза, что создает механическое воздействие и также может приводить к кровоизлияниям.

"Среди медицинских причин на первом месте стоит повышенное артериальное давление — при гипертонии сосуды могут не выдерживать напора крови. Также причиной может быть сахарный диабет, при котором сосудистая стенка становится более хрупкой. Иногда это связано с заболеваниями крови, когда нарушается свертываемость, или с приемом препаратов, разжижающих кровь. Кроме того, кровоизлияния могут возникать при воспалительных заболеваниях глаз и при нехватке витаминов, которые влияют на эластичность сосудистой стенки", — подчеркнула специалист.

Левина отметила, что в профилактике важную роль играет уход за глазами и образ жизни. По ее словам, при сухости глаз могут использоваться увлажняющие капли или препараты искусственной слезы, однако их должен подбирать врач. Также важно соблюдать режим сна, защищать глаза от ветра и солнца и контролировать общее состояние здоровья, в том числе артериальное давление. При любых проблемах с глазами специалист рекомендовала обращаться к врачу, чтобы своевременно выявить возможные заболевания.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Садоводство, цветоводство
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Садоводство, цветоводство
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Новости Украины
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель Олег Артюков Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей Анхар Кочнева
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Последние материалы
Экология или валовый сбор: в поисках баланса на полях Ростовской области и Кубани
Двухтонные посылки летят точно по адресу: иранские ракеты методично сносят центры управления
Цена на российскую нефть в Индии выросла почти до 100 долларов за баррель
Эффект бесконечных ног без усилий: модницы нашли деталь на джинсах, меняющую пропорции
Попытка избавиться от прыща заканчивается новой проблемой: ошибка, которая усиливает воспаление
Печать смерти на груди: позорное клеймо преступников открыло людям дорогу в небеса
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Худеющие часто допускают одну и ту же ошибку: результат на весах неприятно удивляет
Центр города останется в прежнем облике: ФАС внезапно остановила многомиллионные торги в Вологде
Автопром на диете: популярные китайские кроссоверы массово покидают российские автосалоны
