Сосуды в глазах лопаются не просто так: за безобидным симптомом иногда скрывается опасная причина

Лопнувшие сосуды в глазах могут возникать из-за самых разных причин — от переутомления, сухости глаз и внешних раздражителей до повышенного артериального давления, диабета и других заболеваний, влияющих на состояние сосудов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Специалист объяснила, что причины кровоизлияний в глазах могут быть как физиологическими, так и связанными с заболеваниями. К наиболее распространенным относятся резкие физические нагрузки и скачки давления, которые возникают, например, при кашле, чихании или рвоте. Также сосуды могут повреждаться при травмах глаза. Кроме того, их ломкость нередко усиливается из-за переутомления, недосыпа и длительной работы за компьютером.

"Причины могут быть разными — как безопасными, так и связанными с заболеваниями. Например, резкое напряжение при кашле, чихании или рвоте вызывает скачок давления, и сосуд может повредиться. Иногда это происходит после травмы. Также к кровоизлияниям может приводить переутомление или недосып, когда человек долго работает за компьютером и глаза сильно устают. В таких условиях сосуды становятся более хрупкими", — сказала Левина.

Офтальмолог добавила, что важную роль играет состояние поверхности глаза. При синдроме сухого глаза сосуды становятся более уязвимыми и легче повреждаются. Дополнительными факторами могут быть ветер, яркое солнце, пыль, дым и сухой воздух. Кроме того, во время сезонных аллергий человек часто трет глаза, что создает механическое воздействие и также может приводить к кровоизлияниям.

"Среди медицинских причин на первом месте стоит повышенное артериальное давление — при гипертонии сосуды могут не выдерживать напора крови. Также причиной может быть сахарный диабет, при котором сосудистая стенка становится более хрупкой. Иногда это связано с заболеваниями крови, когда нарушается свертываемость, или с приемом препаратов, разжижающих кровь. Кроме того, кровоизлияния могут возникать при воспалительных заболеваниях глаз и при нехватке витаминов, которые влияют на эластичность сосудистой стенки", — подчеркнула специалист.

Левина отметила, что в профилактике важную роль играет уход за глазами и образ жизни. По ее словам, при сухости глаз могут использоваться увлажняющие капли или препараты искусственной слезы, однако их должен подбирать врач. Также важно соблюдать режим сна, защищать глаза от ветра и солнца и контролировать общее состояние здоровья, в том числе артериальное давление. При любых проблемах с глазами специалист рекомендовала обращаться к врачу, чтобы своевременно выявить возможные заболевания.