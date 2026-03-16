Попытка избавиться от прыща заканчивается новой проблемой: ошибка, которая усиливает воспаление

Попытки самостоятельно выдавливать прыщи могут привести не только к усилению воспаления и появлению пигментации, но и к распространению инфекции через сосудистую сеть лица. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог, косметолог Лариса Сафонова.

Специалист объяснила, что выдавливание воспалительных элементов на лице может быть опасным из-за особенностей кровообращения в этой зоне. Сосуды лица связаны с более крупной сосудистой сетью, которая может вести в сторону головного мозга. При механическом воздействии на воспаленный элемент происходит травмирование тканей, из-за чего инфекция может распространяться дальше.

"Выдавливать прыщи на лице ни в коем случае нельзя. В некоторых зонах кровообращение устроено так, что сосуды лица напрямую связаны с сосудистой сетью, которая идет в сторону головного мозга. Когда человек сдавливает воспаление, происходит травматизация тканей и инфекция может распространяться дальше. В отдельных случаях она может попасть и в более глубокие структуры. Поэтому такие действия могут быть опасны", — сказала Сафонова.

Дерматолог также подчеркнула, что очищающие процедуры при высыпаниях должны проводиться только после уменьшения воспаления. В острой стадии заболевания косметологические чистки не выполняются. Сначала специалист снимает воспалительный процесс, а уже затем при необходимости проводит профессиональную чистку кожи. При этом лечение может включать не только наружный уход, но и медикаментозную терапию.

"Если требуется чистка, она никогда не проводится в острый период. Сначала нужно снять воспаление, а уже потом делать косметологическую процедуру. Лечением высыпаний должен заниматься специалист — дерматолог или врач-косметолог. Иногда могут назначаться и препараты внутрь, если процесс более распространенный и затрагивает не только лицо, но и, например, грудь, спину или плечи. Поэтому сначала обязательно нужна консультация врача и план лечения", — добавила Сафонова.

Она также предупредила, что попытки самостоятельно избавиться от высыпаний часто приводят к ухудшению состояния кожи. По ее словам, при выдавливании воспаление может усиливаться, а на месте повреждения нередко появляется поствоспалительная пигментация. Кроме того, из-за травмирования тканей возрастает риск более широкого распространения инфекции.