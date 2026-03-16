Худеющие часто допускают одну и ту же ошибку: результат на весах неприятно удивляет

Любые сладкие продукты, включая десерты, батончики и даже фрукты, могут мешать процессу похудения, поскольку формируют привычку к постоянным перекусам и избытку сахара в рационе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

По словам специалиста, десерты по своей природе предполагают сладкий вкус, а значит практически всегда содержат сахар. Именно поэтому они плохо сочетаются с задачей снижения веса. Даже так называемые полезные или диетические сладости, например популярные батончики, часто формируют неправильную модель питания, при которой человек начинает заменять полноценные приемы пищи перекусами.

"Нет таких десертов, которые не мешают похудению. Десерт — это всегда что-то сладкое, а все сладкое мешает снижению веса. Даже модные батончики приводят к тому, что человек перебивает аппетит и начинает питаться неправильно. Получается, что на завтрак, обед и ужин он ест минимум правильной еды, потому что она кажется ему невкусной. А вкусную еду переносит на перекусы и десерты, и в итоге весь день состоит из перекусов", — сказал Калинчев.

Врач отметил, что ключевая проблема заключается именно в системе питания. По его словам, для снижения веса человеку обычно достаточно трех приемов пищи в день без дополнительных перекусов. Исключение может составлять только высокая физическая активность, когда организму требуется больше калорий. В таком случае количество приемов пищи можно увеличить, но это должны быть полноценные блюда, а не перекусы.

"Перекусов у людей, которые хотят похудеть, не должно быть в принципе, потому что в них нет никакой физиологической потребности. Человеку вполне достаточно трехразового питания — завтрака, обеда и ужина. Если же у него очень высокая физическая активность или тяжелая физическая работа, тогда можно увеличить количество приемов пищи. Но это должны быть полноценные блюда, например два завтрака или два обеда, а не перекусы. Именно перекусы, особенно сладкие, чаще всего и мешают процессу похудения", — подчеркнул диетолог.

Калинчев также обратил внимание на распространенное заблуждение о пользе фруктов для снижения веса. По его словам, большинство людей выбирают именно сладкие фрукты, содержащие большое количество фруктозы, которая может быть особенно вредна для людей с ожирением. При этом на практике такие продукты нередко употребляются в очень больших количествах и фактически заменяют полноценные приемы пищи.

"Чаще всего люди с лишним весом едят на перекусы сладкие фрукты и ягоды, считая их полезными. При этом их нередко употребляют в больших количествах, особенно в южных регионах, потому что они более доступны. Например, вечером после ужина могут до сна есть черешню, виноград или арбуз. Сухофрукты еще более концентрированы по сахару, потому что это высушенные фрукты, а при производстве их вымачивают в сахарном растворе, поскольку сахар используется как консервант. В результате организм получает избыточное количество фруктозы, что может способствовать набору веса", — заключил специалист.