Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худеющие часто допускают одну и ту же ошибку: результат на весах неприятно удивляет
Центр города останется в прежнем облике: ФАС внезапно остановила многомиллионные торги в Вологде
Импорт против грядки: почему заморский помидор дешевле родного кубанского
Черная смерть против биосферы: массовое вымирание в Средневековье вызвало упадок дикой жизни
Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости
Коварное одеяло из снега: озимые культуры в Рязани начали задыхаться и гибнуть от голода уже зимой
Бетонные узы района: новая магистраль в Петербурге соединит жилые кварталы с главной дорогой
Родители уходят на смену — дети выходят на улицу: тревожный поворот в жизни петербургских семей
Орбан заявил о подготовке ЕС к войне с Россией: что стоит за громким предупреждением из Будапешта

Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен

Здоровье

Неизвестность за пределами привычной жизни может вызывать у человека сильную тревогу, поскольку психика стремится держаться за понятную и предсказуемую среду, где легче контролировать происходящее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Когда сила становится маской

Страх перемен, по словам специалиста, имеет глубокие психологические и биологические корни. Когда человеку понятна окружающая ситуация и он может прогнозировать происходящее, уровень тревожности остается относительно низким. Однако все, что выходит за пределы привычной картины мира, воспринимается как потенциальная опасность.

"Страх перемен берется из наших глубинных архетипичных страхов. Когда человеку все понятно и он ориентируется в происходящем, уровень тревожности ниже. Но за границей привычного начинается то, чего мы не знаем. В древности за углом могли быть дикие звери с большими зубами и когтями, и это было реальной угрозой. Поэтому на генетическом уровне страх перед неизвестностью у нас закрепился очень сильно", — сказала Абравитова.

Психолог отметила, что многие люди продолжают жить в рамках этой внутренней установки, стараясь избегать любых серьезных перемен. Однако такой подход может приводить к тому, что жизнь становится однообразной и ограниченной. По ее словам, важным шагом становится осознание самого страха и понимание его причин. 

"Когда человек осознает, что боится именно неизвестности, у него появляется возможность постепенно с этим справиться. Мы живем в цивилизованном мире, у нас есть знания и понимание собственной психики. Поэтому важно включать сознательные фильтры и анализировать, чего именно вы хотите и насколько это может быть опасно. Лучше сначала собрать информацию, изучить новую сферу и только потом пробовать что-то менять. Когда появляется больше знаний, многие страхи уходят сами собой", — заключила Абравитова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Тренчкот вернулся в моду, но теперь он не будет прежним: 3 главных тренда сезона 2026
Красота и стиль
Тренчкот вернулся в моду, но теперь он не будет прежним: 3 главных тренда сезона 2026
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Без Starlink, но с интеллектом: Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев Любовь Степушова Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей Анхар Кочнева Каллас осознала значение Ормузского пролива. ЕС готовится присоединиться к Трампу Олег Артюков
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Последние материалы
Живой щит из союзников: роковой просчет Запада сделал американские базы легкой добычей на Востоке
Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен
Почти просроченный кефир творит чудо: эти булочки исчезают быстрее, чем остывают
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Импорт против грядки: почему заморский помидор дешевле родного кубанского
Остров в кольце врагов: как Калининград живёт в условиях тихой блокады и готовится к худшему
Черная смерть против биосферы: массовое вымирание в Средневековье вызвало упадок дикой жизни
Новая жизнь придомовых территорий: какие локации Петрозаводска изменятся до неузнаваемости
Запах канализации исчезнет без сантехника: домашний способ запускает чистку прямо в трубах
Прощай, муравейник: три шага превратят ваш дом в запретную зону для вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.