Страх неизвестности лишает шансов на лучшую жизнь: есть способ перестать бояться перемен

Неизвестность за пределами привычной жизни может вызывать у человека сильную тревогу, поскольку психика стремится держаться за понятную и предсказуемую среду, где легче контролировать происходящее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Страх перемен, по словам специалиста, имеет глубокие психологические и биологические корни. Когда человеку понятна окружающая ситуация и он может прогнозировать происходящее, уровень тревожности остается относительно низким. Однако все, что выходит за пределы привычной картины мира, воспринимается как потенциальная опасность.

"Страх перемен берется из наших глубинных архетипичных страхов. Когда человеку все понятно и он ориентируется в происходящем, уровень тревожности ниже. Но за границей привычного начинается то, чего мы не знаем. В древности за углом могли быть дикие звери с большими зубами и когтями, и это было реальной угрозой. Поэтому на генетическом уровне страх перед неизвестностью у нас закрепился очень сильно", — сказала Абравитова.

Психолог отметила, что многие люди продолжают жить в рамках этой внутренней установки, стараясь избегать любых серьезных перемен. Однако такой подход может приводить к тому, что жизнь становится однообразной и ограниченной. По ее словам, важным шагом становится осознание самого страха и понимание его причин.

"Когда человек осознает, что боится именно неизвестности, у него появляется возможность постепенно с этим справиться. Мы живем в цивилизованном мире, у нас есть знания и понимание собственной психики. Поэтому важно включать сознательные фильтры и анализировать, чего именно вы хотите и насколько это может быть опасно. Лучше сначала собрать информацию, изучить новую сферу и только потом пробовать что-то менять. Когда появляется больше знаний, многие страхи уходят сами собой", — заключила Абравитова.