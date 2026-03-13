Ребенок отстраняется и не пускает в свой мир? Эти приемы помогут разрушить стену молчания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В определенные периоды взросления ребенок может начать меньше делиться своими переживаниями с родителями, и это не всегда требует срочного вмешательства взрослых. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хорс отметил, что попытки напрямую добиться откровенности от ребенка часто оказываются неэффективными. По его словам, гораздо важнее показывать пример открытого общения в семье и делиться собственными переживаниями, чтобы ребенок видел такую модель поведения и постепенно перенимал ее.

"Родители могут показать ребенку, как делиться переживаниями, на собственном примере. Не стоит требовать от него откровенности или настаивать на разговоре словами: "Расскажи, что у тебя происходит". Гораздо эффективнее, когда взрослые сами рассказывают о событиях своей жизни, делятся мыслями и эмоциями. Наблюдая за таким поведением, ребенок постепенно усваивает эту модель общения. В результате он начинает воспринимать открытый разговор о переживаниях как естественную часть взаимодействия", — пояснил он.

Психолог также обратил внимание на то, как родители задают вопросы. Он подчеркнул, что лучше использовать открытые вопросы и начинать разговор с нейтральных тем, которые не вызывают у ребенка напряжения. В некоторых случаях, особенно с детьми младшего возраста, может помочь игровой формат общения.

"Есть закрытые вопросы, на которые можно ответить только "да" или "нет", а есть открытые. Открытые вопросы позволяют человеку сказать больше и мягко подталкивают к разговору. При этом лучше начинать не напрямую с переживаний ребенка, а с безопасных тем — кино, книг, игр или других интересных вещей. Если ребенок младше десяти лет и играет в игрушки, можно даже проигрывать ситуации в игре, когда одна игрушка делится своими переживаниями", — отметил специалист.

По словам психолога, родителям также важно не воспринимать закрытость ребенка как однозначный сигнал тревоги. Он пояснил, что в подростковом возрасте дети начинают постепенно отделяться от родителей, и стремление к личному пространству является частью нормального развития личности.

"Подростковый период — это время, когда человек уже не считает себя ребенком, но еще не является взрослым. Поэтому он может периодически закрываться от родителей, и это нормально. Родители часто ждут прежней детской открытости, но ребенок постепенно меняется. Более того, полностью открытый подросток, у которого совсем нет личных тайн, — это тоже не очень хороший признак, потому что процесс сепарации должен происходить", — подчеркнул Хорс.

Он добавил, что в отношениях с подростком редко работают быстрые и универсальные решения. По его словам, выстраивание контакта — это длительный процесс, в котором родителям приходится постепенно подбирать подход к своему ребенку. При этом специалист отметил, что если ребенок вообще никогда не делится переживаниями, на это стоит обратить внимание и при необходимости обратиться за помощью к психологу.

"С подростками не существует формулы: сделай один правильный шаг — и все сразу получится. Правильнее задавать себе другой вопрос — что я могу делать регулярно, чтобы постепенно выстраивать контакт. Это процесс подбора ключиков к своему подростку, и иногда он может занимать годы. Не существует каких-то волшебных психологических таблеток или универсальных приемов, которые гарантированно сработают. Воспитание и попытки достучаться до подростка — это всегда процесс, а не разовое действие", — заключил психолог.

