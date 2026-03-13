Нервная система на пределе: что происходит с мозгом после нескольких бессонных ночей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Недостаток сна может замедлять работу мозга, ухудшать концентрацию внимания и повышать вероятность ошибок при выполнении даже привычных задач. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Девушка после пробуждения
Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка после пробуждения

Суворинова отметила, что недостаток сна отражается на работе нервной системы и снижает эффективность умственной деятельности. По ее словам, при недосыпе человеку становится сложнее сохранять устойчивое внимание и быстро реагировать на происходящее. В результате привычные задачи начинают требовать больше времени и усилий.

"Недостаток сна снижает концентрацию внимания и замедляет скорость реакции. Увеличивается время на обдумывание ответа — так называемый латентный период, то есть промежуток между получением информации и реакцией на нее. В результате возрастает вероятность ошибок и неточных ответов при выполнении когнитивных задач. Кроме того, усиливается общая утомляемость, что ухудшает способность длительно поддерживать умственную нагрузку и в целом снижает работоспособность", — пояснила она.

Невролог подчеркнула, что подобные изменения связаны с особенностями передачи сигналов в нервной системе. При недосыпе замедляется взаимодействие между различными отделами мозга, которые должны работать совместно для выполнения сложных задач.

"При недостатке сна снижается скорость проведения импульса между нейронами и уменьшается период их активации. Из-за этого процессы интеграции замедляются: нейронам из разных отделов мозга требуется больше времени, чтобы объединиться для выполнения одной задачи. Например, зрительная и слуховая информация обрабатываются в разных структурах мозга, и для их согласованной работы нужна быстрая связь. Когда эта связь замедляется, человеку требуется больше времени, чтобы осмыслить информацию и сформулировать ответ", — отметила врач.

По ее словам, несмотря на это, мозг продолжает выполнять поставленные задачи, поскольку сформированные нейронные связи сохраняются. Однако эффективность работы заметно снижается, так как на обработку информации и поиск решения уходит больше времени.

"Продолжительность сна у разных людей может отличаться, но для взрослого человека оптимальной обычно считается от шести до восьми часов. Если нарушения связаны именно с недосыпом, после нормализации режима сна состояние постепенно восстанавливается. Однако нервная система не дает быстрых ответов, и восстановление занимает время. Как правило, на это может потребоваться примерно два-три месяца при соблюдении правильного режима сна", — заключила Суворинова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
