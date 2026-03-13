Мысли путаются, память подводит: сбой в одной системе организма способен изменить работу мозга

Гормональные нарушения способны замедлять обменные процессы в головном мозге и отражаться на когнитивных функциях, вызывая ухудшение памяти, снижение концентрации внимания и трудности с обработкой информации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка устала

Поляков объяснил, что гормональная система участвует в регулировании множества процессов в организме, включая работу центральной нервной системы. Поэтому изменения гормонального фона могут отражаться не только на физическом самочувствии, но и на когнитивных функциях человека.

"Гормональный дисбаланс, конечно, может влиять и на память, и на концентрацию внимания. Все зависит от того, какие именно гормоны нарушены, потому что клиническая картина может быть разной. Разные гормональные системы влияют на разные процессы в организме, включая работу головного мозга", — пояснил Поляков.

Специалист отметил, что одной из частых эндокринных причин ухудшения когнитивных функций является нарушение работы щитовидной железы. При снижении ее активности в организме замедляются многие физиологические процессы, что может отражаться и на работе мозга.

"При снижении функции щитовидной железы, например при гипотиреозе, уменьшается выработка гормонов Т3 и Т4. На этом фоне замедляются обменные процессы во всем организме, в том числе в головном мозге. Поэтому у человека могут появляться проблемы с памятью, снижаться концентрация внимания, может возникать ощущение заторможенности", — отметил специалист.

Он также обратил внимание, что на когнитивные способности могут влиять не только классические гормоны эндокринной системы, но и нейромедиаторы — вещества, обеспечивающие передачу сигналов между нервными клетками. Их баланс может нарушаться, в том числе, после некоторых инфекций или при длительном стрессе.

"Например, после вирусных инфекций, в том числе COVID-19, может нарушаться работа нейромедиаторов — так называемых гормонов мозга. Это серотонин, дофамин, ацетилхолин и другие вещества, которые отвечают за память, концентрацию внимания, настроение и ряд других функций. Также при хроническом стрессе повышается уровень кортизола, который воздействует на гиппокамп — область мозга, отвечающую за обработку информации и формирование памяти", — сказал Поляков.

Врач добавил, что если ухудшение памяти и концентрации связано именно с гормональным сбоем, то после восстановления гормонального баланса эти функции могут нормализоваться. Однако, по его словам, если нарушения вызваны несколькими факторами, может потребоваться комбинированная терапия. При появлении новых симптомов или ухудшении самочувствия специалист рекомендовал обратиться к врачу.