Еда влияет на лицо сильнее, чем кремы: кожа быстро показывает ошибки рациона

Недостаток витаминов, микроэлементов и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта могут напрямую отражаться на состоянии кожи и провоцировать обострение дерматологических заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Скорогудаева объяснила, что влияние питания на кожу не является мгновенным или прямолинейным. По ее словам, изменение рациона само по себе редко приводит к резким переменам во внешнем виде кожи, однако определенные продукты могут усиливать уже существующие особенности кожи, например повышенную жирность.

"Прямой зависимости, что человек поменял питание и кожа резко изменилась, конечно, нет. Но связь все же существует. Например, если у человека жирная кожа, некоторые вещества, содержащиеся в цитрусовых, такие как нарингин и апигенин, могут обладать проандрогенным действием. В результате себорея и жирность кожи могут усиливаться", — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что гораздо более заметное влияние на кожу оказывают внутренние процессы организма. В частности, различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта нередко отражаются на состоянии лица и могут провоцировать обострение кожных заболеваний.

"Многие дерматологические заболевания завязаны через желудочно-кишечный тракт. Если есть проблемы с ЖКТ, мы часто видим обострение процессов на коже лица. Поэтому при различных кожных патологиях питание обязательно корректируют, подбирая диету, которая помогает снизить выраженность воспалительных проявлений", — отметила врач.

Она добавила, что при некоторых заболеваниях питание становится частью лечения. Например, при розацеа пациентам приходится внимательно следить за рационом, поскольку алкоголь, острая пища и горячие блюда способны провоцировать усиление воспаления и ухудшение состояния кожи.

"На состояние кожи влияет не только питание. Существенную роль играют генетические особенности организма и естественные процессы старения, которые зависят от множества факторов. Скорректировать их исключительно за счет рациона невозможно. Однако дефицит витаминов, микроэлементов и несбалансированное питание способны ускорять возрастные изменения и ухудшать состояние кожи", — заключила Скорогудаева.