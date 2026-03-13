Еда влияет на лицо сильнее, чем кремы: кожа быстро показывает ошибки рациона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Красота

Недостаток витаминов, микроэлементов и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта могут напрямую отражаться на состоянии кожи и провоцировать обострение дерматологических заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Купероз кожи
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Купероз кожи

Скорогудаева объяснила, что влияние питания на кожу не является мгновенным или прямолинейным. По ее словам, изменение рациона само по себе редко приводит к резким переменам во внешнем виде кожи, однако определенные продукты могут усиливать уже существующие особенности кожи, например повышенную жирность.

"Прямой зависимости, что человек поменял питание и кожа резко изменилась, конечно, нет. Но связь все же существует. Например, если у человека жирная кожа, некоторые вещества, содержащиеся в цитрусовых, такие как нарингин и апигенин, могут обладать проандрогенным действием. В результате себорея и жирность кожи могут усиливаться", — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что гораздо более заметное влияние на кожу оказывают внутренние процессы организма. В частности, различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта нередко отражаются на состоянии лица и могут провоцировать обострение кожных заболеваний.

"Многие дерматологические заболевания завязаны через желудочно-кишечный тракт. Если есть проблемы с ЖКТ, мы часто видим обострение процессов на коже лица. Поэтому при различных кожных патологиях питание обязательно корректируют, подбирая диету, которая помогает снизить выраженность воспалительных проявлений", — отметила врач.

Она добавила, что при некоторых заболеваниях питание становится частью лечения. Например, при розацеа пациентам приходится внимательно следить за рационом, поскольку алкоголь, острая пища и горячие блюда способны провоцировать усиление воспаления и ухудшение состояния кожи.

"На состояние кожи влияет не только питание. Существенную роль играют генетические особенности организма и естественные процессы старения, которые зависят от множества факторов. Скорректировать их исключительно за счет рациона невозможно. Однако дефицит витаминов, микроэлементов и несбалансированное питание способны ускорять возрастные изменения и ухудшать состояние кожи", — заключила Скорогудаева.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
