Невидимый удар по миокарду: какой вариант болезни протекает без единого намека на боль

Здоровье

Сердечный приступ представляет собой критическое состояние, вызванное острым нарушением кровотока в миокарде. Своевременное распознавание патологических признаков играет решающую роль в сохранении жизни пациента.

Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний

Основные признаки инфаркта

Классическая клиническая картина включает интенсивную давящую или жгучую боль за грудиной, которая может иррадиировать в левую верхнюю конечность, челюсть или область лопатки. Вместе с тем патология часто сопровождается выраженной одышкой, холодным липким потом и нарастающим чувством безотчетного страха, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

"Если вышеуказанные признаки сохраняются более 5-10 минут, не проходят после приема нитроглицерина, либо отмечается их нарастание, развивается предобморочное состояние — ждать опасно. В то же время важно знать, что далеко не всегда инфаркт сопровождается острой загрудинной болью. Будьте внимательны к сигналам своего организма", — говорит врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова.

Нестандарное течение болезни

Стоит отметить, что в некоторых случаях заболевание маскируется под пищевое отравление или приступ бронхиальной астмы, проявляясь болями в эпигастрии и тошнотой. В свою очередь, наиболее коварным считается малосимптомный вариант, при котором типичные болевые ощущения практически отсутствуют. При любых подозрениях на некорректную работу сердца необходимо незамедлительно обращаться к специалистам для получения экстренной помощи.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
