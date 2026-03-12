Экономия с привкусом боли: почему зубы из-за рубежа часто превращаются в дорогое разочарование

Медицинский туризм в сфере стоматологии набирает популярность из-за привлекательных цен в клиниках Турции, Сербии и Китая. Вместе с тем погоня за внешней эстетикой и низким чеком часто оборачивается для пациентов серьезными осложнениями после возвращения домой.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина в кабинете стоматолога

Скрытые угрозы трансграничного лечения

Основная проблема заключается в том, что зарубежные клиники не всегда используют сертифицированные материалы и подходящие по прикусу конструкции, а итоговая стоимость процедур с учетом перелетов и проживания может превысить расходы в России. Стоит отметить, что при возникновении болей или воспалений через месяц после операции пациенту придется устранять дефекты за собственный счет, об этом сообщает Газета.Ru.

"На первый взгляд экономия очевидна, но мало кто считает конечную стоимость с учетом перелетов, гостиниц и возможных переделок. За низкой ценой часто скрывается разница в технологиях, которую пациент замечает не сразу. Приезжают с красивыми фотографиями, а через месяц начинаются боли, так как импланты установлены криво", — говорит главный врач клиники Estetus Севак Барсегян.

Дефицит ответственности и гарантий

В свою очередь, наиболее важным этапом является период приживления имплантатов, в ходе которого могут возникнуть отеки или трещины протеза. Местные специалисты в России зачастую отказываются корректировать чужую работу, что вынуждает пациента снова тратиться на логистику ради исправления врачебных ошибок за рубежом.

Выбор клиники внутри своей страны обеспечивает долгосрочное медицинское сопровождение и возможность оперативного решения возникающих проблем. Надежность и близость лечащего врача являются ключевыми факторами сохранения здоровья, предотвращая двойные расходы в будущем.