Стерильность осталась на бумаге: какую угрозу прячут за дверями нелегальные кабинеты

Проблема нелегального медицинского бизнеса в Красноярском крае приобрела системный характер, охватив большую часть рынка эстетических и стоматологических услуг. Депутаты законодательного собрания региона обратили внимание на критическое число организаций, игнорирующих требования лицензирования и безопасности.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина у косметолога

Масштабы теневого рынка

В настоящее время в субъекте функционирует свыше 1400 коммерческих клиник, однако значительная часть из них фактически выведена из-под контроля надзорных ведомств. Вместе с тем, экспертное сообщество отмечает, что около 90% косметологических кабинетов и более трети стоматологий ведут деятельность в "серой" зоне без разрешительных документов. Стоит отметить, что отсутствие официальных договоров делает невозможным привлечение специалистов к ответственности в случае возникновения серьезных осложнений у пациентов.

На одну легальную косметологию в крае сейчас приходится десять подпольных. В стоматологии же без лицензий работают около 35% кабинетов, где врачи просто арендуют кресла. Это создает колоссальные риски заражения опасными инфекциями из-за отсутствия надлежащей стерилизации.

Меры противодействия

В свою очередь, бесконтрольное оказание услуг по постановке капельниц на дому и использование препаратов, закупленных в обход аптечных сетей, усугубляет эпидемиологическую ситуацию. Для минимизации рисков парламентарии инициируют внедрение единого реестра сертифицированных специалистов и ужесточение правил рекламы медицинских процедур в интернете. Дальнейшая стратегия борьбы с нелегалами подразумевает активное привлечение сотрудников прокуратуры и МВД для инициирования уголовного преследования лиц, осуществляющих деятельность без лицензии. Об этом сообщает prmira. ru.