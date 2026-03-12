Серные пробки появляются не просто так: в ухе есть механизм, о котором многие не знают

Серные массы в ушах выполняют важную защитную функцию и помогают очищать слуховой проход от микробов и загрязнений, однако из-за анатомических особенностей или неправильной чистки они могут накапливаться и образовывать серные пробки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова is licensed under Free for commercial use Чистка ушей

Зайцев объяснил, что ушная сера является естественным защитным механизмом слухового прохода. Она формирует среду, которая препятствует развитию микроорганизмов. Кроме того, серные массы помогают задерживать мелкие частицы пыли и грязи.

"Серные массы можно сравнить с моторным маслом в автомобиле. Желтого цвета моторное масло — это масло новое, которое исправно выполняет свою функцию. Точно так же и желтые серные массы, находясь в наружном слуховом проходе, имеют резко кислую среду. Эта среда противодействует бактериям, вирусам, спирохетам и простейшим. Кроме того, она уничтожает патологическую микрофлору, которая может попадать в слуховой проход", — сказал Зайцев.

Специалист отметил, что в норме серные массы не задерживаются внутри слухового прохода надолго. По его словам, организм устроен так, что ухо очищается самостоятельно без дополнительных вмешательств. Этому способствует работа жевательных мышц и движения нижней челюсти во время разговора или приема пищи.

"Отработанные серные массы становятся темно-коричневыми или почти черными. Они постепенно продвигаются к выходу из слухового прохода, потому что внутри уха работает естественный механизм самоочищения. Когда человек жует, жевательная мышца двигает нижнюю челюсть, и эти массы начинают постепенно смещаться наружу. В результате они естественным образом выходят из слухового прохода. Именно поэтому в большинстве случаев ухо очищается само без дополнительных действий", — пояснил врач.

Он добавил, что иногда этому процессу мешают анатомические особенности строения слухового прохода. У некоторых людей он может быть слишком узким или иметь выраженный изгиб. Кроме того, внутри канала иногда формируются костные образования.

"У всех людей разный наружный слуховой проход по диаметру. У кого-то он широкий, и серные массы там не застревают, а у кого-то он крайне узкий. Кроме того, существует физиологический изгиб слухового прохода — переход хрящевого отдела в костный. У некоторых людей встречаются остеомы, остеофиты и экзостозы — костные образования, которые растут в просвет слухового прохода. Они частично перекрывают его и препятствуют свободному выходу серных масс", — отметил специалист.

Зайцев подчеркнул, что причиной серных пробок нередко становятся попытки самостоятельной чистки ушей. По его словам, в таких случаях люди чаще не удаляют серу, а наоборот проталкивают ее глубже. В результате серная масса может уплотняться и вызывать неприятные ощущения.

"Когда человек действует наугад и пытается удалить серу самостоятельно, он часто проталкивает ее в глубину слухового прохода. В результате серная масса не извлекается, а наоборот уплотняется и прижимается ближе к барабанной перепонке. Тогда появляется ощущение оглушенности, выраженной заложенности уха и ухудшения слуха. В такой ситуации уже не стоит пытаться решить проблему самостоятельно — необходимо обратиться к врачу, который безопасно удалит серную пробку", — заключил врач.