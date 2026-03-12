Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологические часы настраивают заново: Пензенская область запускает проект медицины здорового долголетия
Квадраты тают как снег: московский ритейл режет убыточные точки ради бюджетной эффективности
Запад нащупывает границы в Балтике: конвои в нейтральных водах ведут к опасной черте
Алюминий, уголь, металлы — деньги текут рекой: кто из красноярских магнатов попал в Forbes
Российский спорт гремит в Италии: паралимпийцы добывают золото — и показывают характер всему миру
Асфальт по подписке: единая сеть платных парковок накрыла несколько городов Ярославской области
Сибирь раскрывает древние тайны: топор с ушками перевернул историю золотодобычи
Мышца со спины переехала на грудь: калининградская методика спасла пациентку от тяжелого дефекта
Сибирь прорастает на юг: престижный университет из Академгородка открывает филиал в Андижане

Серные пробки появляются не просто так: в ухе есть механизм, о котором многие не знают

Здоровье

Серные массы в ушах выполняют важную защитную функцию и помогают очищать слуховой проход от микробов и загрязнений, однако из-за анатомических особенностей или неправильной чистки они могут накапливаться и образовывать серные пробки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Чистка ушей
Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова is licensed under Free for commercial use
Чистка ушей

Зайцев объяснил, что ушная сера является естественным защитным механизмом слухового прохода. Она формирует среду, которая препятствует развитию микроорганизмов. Кроме того, серные массы помогают задерживать мелкие частицы пыли и грязи.

"Серные массы можно сравнить с моторным маслом в автомобиле. Желтого цвета моторное масло — это масло новое, которое исправно выполняет свою функцию. Точно так же и желтые серные массы, находясь в наружном слуховом проходе, имеют резко кислую среду. Эта среда противодействует бактериям, вирусам, спирохетам и простейшим. Кроме того, она уничтожает патологическую микрофлору, которая может попадать в слуховой проход", — сказал Зайцев.

Специалист отметил, что в норме серные массы не задерживаются внутри слухового прохода надолго. По его словам, организм устроен так, что ухо очищается самостоятельно без дополнительных вмешательств. Этому способствует работа жевательных мышц и движения нижней челюсти во время разговора или приема пищи.

"Отработанные серные массы становятся темно-коричневыми или почти черными. Они постепенно продвигаются к выходу из слухового прохода, потому что внутри уха работает естественный механизм самоочищения. Когда человек жует, жевательная мышца двигает нижнюю челюсть, и эти массы начинают постепенно смещаться наружу. В результате они естественным образом выходят из слухового прохода. Именно поэтому в большинстве случаев ухо очищается само без дополнительных действий", — пояснил врач.

Он добавил, что иногда этому процессу мешают анатомические особенности строения слухового прохода. У некоторых людей он может быть слишком узким или иметь выраженный изгиб. Кроме того, внутри канала иногда формируются костные образования.

"У всех людей разный наружный слуховой проход по диаметру. У кого-то он широкий, и серные массы там не застревают, а у кого-то он крайне узкий. Кроме того, существует физиологический изгиб слухового прохода — переход хрящевого отдела в костный. У некоторых людей встречаются остеомы, остеофиты и экзостозы — костные образования, которые растут в просвет слухового прохода. Они частично перекрывают его и препятствуют свободному выходу серных масс", — отметил специалист.

Зайцев подчеркнул, что причиной серных пробок нередко становятся попытки самостоятельной чистки ушей. По его словам, в таких случаях люди чаще не удаляют серу, а наоборот проталкивают ее глубже. В результате серная масса может уплотняться и вызывать неприятные ощущения.

"Когда человек действует наугад и пытается удалить серу самостоятельно, он часто проталкивает ее в глубину слухового прохода. В результате серная масса не извлекается, а наоборот уплотняется и прижимается ближе к барабанной перепонке. Тогда появляется ощущение оглушенности, выраженной заложенности уха и ухудшения слуха. В такой ситуации уже не стоит пытаться решить проблему самостоятельно — необходимо обратиться к врачу, который безопасно удалит серную пробку", — заключил врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Садоводство, цветоводство
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Наука и техника
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
В Красное море отправилась армада танкеров
Нефть
В Красное море отправилась армада танкеров
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Оранжевое золото на сковородке: эта простая овощная база становится гибким деликатесом для завтрака
Морской прибой грызёт историю: берег Тамани уходит под воду вместе с костями древних гигантов
Серверы парковок впали в кому: в Перми RuParking парализовал оплату стоянок на вторые сутки
Мозговой архив не уходит на пенсию: ученые открыли механизм вечной молодости нейронов
Семена просыпаются заранее: обработка уральскими цинковыми нанооксидами усиливает рост и стойкость к стрессам
Хрупкое зеркало под ударом: синий лед Байкала не выдерживает натиска толп современных туристов
Солнце вертит климатический вентилятор: циклы активности меняют водный баланс Урала и центра России
Сухие цифры теплеют как очаг: Вологодчина превращает демографию в оплот семейного уклада
Металл вместо бумаги: киберфизическая фабрика Самары печатает детали для авиации за считанные часы
Не завтракаете по утрам? В организме запускается цепочка опасных изменений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.