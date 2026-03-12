Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сентябрь — месяц чудес: невероятная история иркутской семьи, которая потрясла Книгу рекордов России
Биологические часы настраивают заново: Пензенская область запускает проект медицины здорового долголетия
Квадраты тают как снег: московский ритейл режет убыточные точки ради бюджетной эффективности
Запад нащупывает границы в Балтике: конвои в нейтральных водах ведут к опасной черте
Алюминий, уголь, металлы — деньги текут рекой: кто из красноярских магнатов попал в Forbes
Российский спорт гремит в Италии: паралимпийцы добывают золото — и показывают характер всему миру
Асфальт по подписке: единая сеть платных парковок накрыла несколько городов Ярославской области
Сибирь раскрывает древние тайны: топор с ушками перевернул историю золотодобычи
Мышца со спины переехала на грудь: калининградская методика спасла пациентку от тяжелого дефекта

Не завтракаете по утрам? В организме запускается цепочка опасных изменений

Здоровье

Регулярный пропуск завтрака может запускать цепочку физиологических нарушений — от сгущения крови и сбоев в работе желудка до изменений гормонального баланса и обмена глюкозы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Девушка завтракает
Фото: Pravda.Ru by Ксения Евдокимова is licensed under publiс domain
Девушка завтракает

Врач отметила, что пропуск завтрака может отражаться на состоянии сердечно-сосудистой системы. По ее словам, после ночного перерыва в питании организм переходит в особый режим работы обмена веществ. Если в этот момент не происходит утреннего приема пищи, физиологические процессы могут изменяться.

"Если человек не завтракает, по данным доказательной медицины кровь становится более густой. Риск тромбоэмболических и острых сосудистых событий повышается примерно на 23,16 процента по сравнению с теми, кто завтракает. Это связано с тем, что организм после ночного периода без пищи начинает по-другому регулировать обменные процессы. Поэтому отсутствие завтрака нельзя считать безобидной привычкой", — объяснила Гончарова.

Она добавила, что длительное отсутствие пищи после сна отражается и на работе желудка. В норме после ночного перерыва активизируются процессы пищеварения, которые требуют поступления еды. Когда этого не происходит, меняется среда внутри желудка и нарушается его нормальная моторика.

"Отсутствие завтрака приводит к задержке моторной секреции желудка. В нем начинают накапливаться слизь и желчь, постепенно повышается кислотность желудочного содержимого. В такой ситуации агрессивная среда начинает воздействовать на слизистую оболочку желудка. Простыми словами можно сказать, что желудок начинает переваривать сам себя. Это может приводить к раздражению слизистой и формировать неблагоприятные условия для нормальной работы всей пищеварительной системы", — отметила врач.

Специалист подчеркнула, что утренний прием пищи важен и для нормальной работы желчного пузыря и поджелудочной железы. По ее словам, без завтрака нарушается естественный механизм выделения желчи и ферментов. Со временем это может приводить к застойным процессам и повышать риск заболеваний органов пищеварения.

"Без не происходит опорожнение желчного пузыря. Формируется дискинезия желчевыводящих путей по гипотоническому типу, желчь становится более густой и вязкой, что повышает риск образования камней. Застой высокоактивных соков поджелудочной железы может приводить к воспалительным процессам в протоках. В дальнейшем это способно создавать предпосылки для развития хронического панкреатита", — пояснила Гончарова.

Эндокринолог добавила, что отказ от утреннего приема пищи отражается и на работе кишечника, а также на гормональном балансе организма. По ее словам, завтрак запускает важные механизмы регуляции обмена веществ и влияет на выработку нейромедиаторов. Поэтому регулярный пропуск еды утром может сказываться и на самочувствии, и на настроении.

"Отсутствие завтрака изменяет моторную функцию толстого кишечника. Это может приводить либо к запорам, либо к поносам, либо к формированию синдрома раздраженного кишечника с чередованием разных типов стула. Кроме того, снижается выработка серотонина, триптофана и дофамина, поэтому ухудшается настроение. Недаром существует старая пословица: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу", — подчеркнула специалист.

Гончарова добавила, что если человеку регулярно не хочется есть утром, это может быть сигналом о нарушениях в работе организма. В таком случае стоит обратиться к врачу и разобраться, почему после ночного перерыва в питании не возникает естественного чувства голода. По ее словам, завтрак является ключевым приемом пищи, который запускает обменные процессы на весь день.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садоводство, цветоводство
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Новости спорта
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Новости спорта
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Сентябрь — месяц чудес: невероятная история иркутской семьи, которая потрясла Книгу рекордов России
Биологические часы настраивают заново: Пензенская область запускает проект медицины здорового долголетия
Квадраты тают как снег: московский ритейл режет убыточные точки ради бюджетной эффективности
Небесная эстафета: как один астероид незаметно обменивается пылью со своим соседом-спутником
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Запад нащупывает границы в Балтике: конвои в нейтральных водах ведут к опасной черте
Алюминий, уголь, металлы — деньги текут рекой: кто из красноярских магнатов попал в Forbes
Российский спорт гремит в Италии: паралимпийцы добывают золото — и показывают характер всему миру
Асфальт по подписке: единая сеть платных парковок накрыла несколько городов Ярославской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.