Не завтракаете по утрам? В организме запускается цепочка опасных изменений

Регулярный пропуск завтрака может запускать цепочку физиологических нарушений — от сгущения крови и сбоев в работе желудка до изменений гормонального баланса и обмена глюкозы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Врач отметила, что пропуск завтрака может отражаться на состоянии сердечно-сосудистой системы. По ее словам, после ночного перерыва в питании организм переходит в особый режим работы обмена веществ. Если в этот момент не происходит утреннего приема пищи, физиологические процессы могут изменяться.

"Если человек не завтракает, по данным доказательной медицины кровь становится более густой. Риск тромбоэмболических и острых сосудистых событий повышается примерно на 23,16 процента по сравнению с теми, кто завтракает. Это связано с тем, что организм после ночного периода без пищи начинает по-другому регулировать обменные процессы. Поэтому отсутствие завтрака нельзя считать безобидной привычкой", — объяснила Гончарова.

Она добавила, что длительное отсутствие пищи после сна отражается и на работе желудка. В норме после ночного перерыва активизируются процессы пищеварения, которые требуют поступления еды. Когда этого не происходит, меняется среда внутри желудка и нарушается его нормальная моторика.

"Отсутствие завтрака приводит к задержке моторной секреции желудка. В нем начинают накапливаться слизь и желчь, постепенно повышается кислотность желудочного содержимого. В такой ситуации агрессивная среда начинает воздействовать на слизистую оболочку желудка. Простыми словами можно сказать, что желудок начинает переваривать сам себя. Это может приводить к раздражению слизистой и формировать неблагоприятные условия для нормальной работы всей пищеварительной системы", — отметила врач.

Специалист подчеркнула, что утренний прием пищи важен и для нормальной работы желчного пузыря и поджелудочной железы. По ее словам, без завтрака нарушается естественный механизм выделения желчи и ферментов. Со временем это может приводить к застойным процессам и повышать риск заболеваний органов пищеварения.

"Без не происходит опорожнение желчного пузыря. Формируется дискинезия желчевыводящих путей по гипотоническому типу, желчь становится более густой и вязкой, что повышает риск образования камней. Застой высокоактивных соков поджелудочной железы может приводить к воспалительным процессам в протоках. В дальнейшем это способно создавать предпосылки для развития хронического панкреатита", — пояснила Гончарова.

Эндокринолог добавила, что отказ от утреннего приема пищи отражается и на работе кишечника, а также на гормональном балансе организма. По ее словам, завтрак запускает важные механизмы регуляции обмена веществ и влияет на выработку нейромедиаторов. Поэтому регулярный пропуск еды утром может сказываться и на самочувствии, и на настроении.

"Отсутствие завтрака изменяет моторную функцию толстого кишечника. Это может приводить либо к запорам, либо к поносам, либо к формированию синдрома раздраженного кишечника с чередованием разных типов стула. Кроме того, снижается выработка серотонина, триптофана и дофамина, поэтому ухудшается настроение. Недаром существует старая пословица: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу", — подчеркнула специалист.

Гончарова добавила, что если человеку регулярно не хочется есть утром, это может быть сигналом о нарушениях в работе организма. В таком случае стоит обратиться к врачу и разобраться, почему после ночного перерыва в питании не возникает естественного чувства голода. По ее словам, завтрак является ключевым приемом пищи, который запускает обменные процессы на весь день.