Варикоз подкрадывается незаметно: эта деталь повседневной жизни ускоряет болезнь вен

Варикозная болезнь чаще всего развивается из-за наследственных изменений венозной стенки и работы клапанов, однако образ жизни и длительные статические нагрузки могут значительно ускорять появление симптомов и развитие венозной недостаточности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач хирург-флеболог Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Елена Смирнова.

По словам специалиста, ключевую роль в развитии варикозной болезни играют генетические факторы. По ее словам, при определенных наследственных изменениях стенки вен расширяются, а клапанный аппарат сосудов начинает работать хуже, что со временем приводит к венозной недостаточности.

"В основе варикоза все-таки лежат генетические изменения, из-за которых вены расширяются, а клапанный аппарат перестает полноценно работать. Длительная сидячая работа или другие статические нагрузки не являются первопричиной заболевания, но могут усугублять ситуацию. В таких условиях венозная недостаточность может развиваться быстрее", — объяснила Смирнова.

Врач отметила, что людям, которые вынуждены долго работать сидя, важно регулярно давать ногам небольшую физическую нагрузку. Она рекомендует по возможности вытягивать ноги под столом, избегая резких углов в коленных и тазобедренных суставах, а также периодически выполнять простые движения стопами или ненадолго вставать и ходить.

"Если работа связана с длительным сидением, желательно каждые один-два часа делать небольшую разминку. Можно выполнять движения в голеностопном суставе — вращать стопу по и против часовой стрелки, тянуть носок на себя и от себя. Полезно также хотя бы несколько минут пройтись. Кроме того, важно пить достаточное количество воды, потому что это помогает снижать риск застоя крови и тромбообразования", — добавила специалист.

Смирнова подчеркнула, что поводом для обращения к врачу могут быть как внешние признаки варикоза, так и неприятные ощущения в ногах. Насторожить должны сосудистые звездочки, сетки или расширенные вены. Даже без видимых изменений стоит обратиться к специалисту при тяжести, усталости или судорогах в ногах, поскольку ультразвуковое исследование позволяет выявить проблему на ранней стадии.