Стресс нарушает баланс в организме: инфекции получают неожиданное преимущество

Длительный и сильный стресс способен заметно ослаблять защитные механизмы организма, снижая активность иммунной системы и повышая риск развития инфекционных заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на больничном

Специалист отметил, что стресс является одной из наиболее частых причин, на фоне которых у людей начинают развиваться различные инфекционные заболевания, в том числе хронические. По его словам, механизм этого процесса давно изучен и связан с гормональной реакцией организма на стресс.

"При стрессе активируется так называемая симпатоадреналовая система, организм начинает вырабатывать стрессовые гормоны. Один из них — кортизол, который вырабатывается корой надпочечников. Если уровень кортизола становится высоким и сохраняется таким длительное время, он начинает подавлять иммунную систему. Поэтому на фоне сильного или затяжного стресса человек становится более уязвимым к инфекциям", — пояснил Болибок.

Врач добавил, что степень восстановления организма после стрессовых ситуаций может значительно различаться у разных людей. На это влияет возраст, общее состояние здоровья и индивидуальные особенности реакции на стресс.

"Многое зависит от конкретного человека и его возраста. Молодые люди обычно восстанавливаются быстрее, но при этом они могут более активно реагировать на стрессовые ситуации, из-за чего в этот период у них может повышаться склонность к инфекционным заболеваниям. У людей старшего возраста восстановление происходит медленнее", — отметил он.

Болибок подчеркнул, что для снижения риска заболеваний важно заниматься не только укреплением здоровья, но и по возможности учиться управлять стрессом. По его словам, распространенная фраза о том, что многие болезни возникают "от нервов", имеет под собой реальные основания, поскольку стресс действительно способен влиять на работу различных систем организма.