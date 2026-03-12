Неловкий разговор из прошлого не выходит из головы: одна установка заставляет переживать его снова

Привычка бесконечно прокручивать в голове неловкие разговоры, собственные ошибки и неприятные эпизоды часто формируется под влиянием детских установок, которые со временем превращаются во внутреннего критика и заставляют человека вновь и вновь возвращаться к пережитым ситуациям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Она объяснила, что склонность снова и снова возвращаться к неприятным эпизодам связана с навязчивыми мыслями, которые закрепляются в сознании человека под влиянием воспитания. По ее словам, взрослые формируют у ребенка систему ценностей и правил поведения, которая затем начинает автоматически включаться во взрослой жизни.

"Прокручивание в голове бесконечных разговоров или убеждении, которые делают нашу жизнь хуже, — это плохая привычка, но она появилась не просто так. Это так называемые когниции или навязчивые мысли. Чаще всего они связаны с установками, которые мы получили от родителей. Они хотели воспитать нас приличными людьми, научить вести себя в обществе и сформировать у нас систему ценностей", — рассказала Метелина.

Психолог уточнила, что во многих семьях воспитание строится через чувство стыда и страх оценки со стороны окружающих. Из-за этого во взрослом возрасте любая неловкая ситуация может восприниматься человеком значительно болезненнее, чем она есть на самом деле.

"В детстве мы часто слышали фразы вроде "Как тебе не стыдно?", "Что скажут люди?", "Как ты можешь так себя вести?". Иногда звучали и более жесткие формулировки — например, "Мне за тебя стыдно" или "Что подумают другие". Эти слова откладываются в памяти ребенка и со временем становятся частью его внутреннего диалога. Во взрослой жизни в какой-то неловкой или напряженной ситуации человек может снова услышать в голове эти оценки. Появляется внутренний голос, который начинает повторять: "Как ты мог?", "Ты опозорился", "Теперь все будут об этом думать", — пояснила специалист.

Метелина добавила, что в некоторых случаях человек может попытаться справиться с такими мыслями самостоятельно. Для этого важно отслеживать момент, когда навязчивая мысль начинает повторяться, и постараться успокоить внутреннее состояние, например с помощью медленного и ровного дыхания. При этом психолог подчеркнула, что если переживания регулярно возвращаются и начинают мешать человеку, лучше обратиться к специалисту, тем более что работа с таким запросом часто занимает всего одну консультацию.