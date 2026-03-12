Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золото в пупырышках: калининградские огурцы взлетели в цене из-за трат на обогрев и свет
Фотоальбомы в мусор: Пашинян топчет музейную память ради одобрения с Запада
Варикоз подкрадывается незаметно: эта деталь повседневной жизни ускоряет болезнь вен
Ледяной панцирь не пустит воду: промерзшая на метр земля готовит Новосибирску весенний капкан
Дрон обзаводится метеорологическим чутьем: пензенский модуль меряет погоду в эпицентре пожаров и шахт
Миллионы в одни руки: кубанское небо превратилось в золотую жилу для операторов технологий
Индустриальная плоть набирает обороты: автоспортивный центр на 16 гектарах меняет Камскую долину Перми
Горы бумаг тонут кабинеты: челябинская подготовка к зиме вязнет в отчетах Ростехнадзора
Стресс нарушает баланс в организме: инфекции получают неожиданное преимущество

Неловкий разговор из прошлого не выходит из головы: одна установка заставляет переживать его снова

Здоровье

Привычка бесконечно прокручивать в голове неловкие разговоры, собственные ошибки и неприятные эпизоды часто формируется под влиянием детских установок, которые со временем превращаются во внутреннего критика и заставляют человека вновь и вновь возвращаться к пережитым ситуациям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Эмоциональное выгорание
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмоциональное выгорание

Она объяснила, что склонность снова и снова возвращаться к неприятным эпизодам связана с навязчивыми мыслями, которые закрепляются в сознании человека под влиянием воспитания. По ее словам, взрослые формируют у ребенка систему ценностей и правил поведения, которая затем начинает автоматически включаться во взрослой жизни.

"Прокручивание в голове бесконечных разговоров или убеждении, которые делают нашу жизнь хуже, — это плохая привычка, но она появилась не просто так. Это так называемые когниции или навязчивые мысли. Чаще всего они связаны с установками, которые мы получили от родителей. Они хотели воспитать нас приличными людьми, научить вести себя в обществе и сформировать у нас систему ценностей", — рассказала Метелина.

Психолог уточнила, что во многих семьях воспитание строится через чувство стыда и страх оценки со стороны окружающих. Из-за этого во взрослом возрасте любая неловкая ситуация может восприниматься человеком значительно болезненнее, чем она есть на самом деле.

"В детстве мы часто слышали фразы вроде "Как тебе не стыдно?", "Что скажут люди?", "Как ты можешь так себя вести?". Иногда звучали и более жесткие формулировки — например, "Мне за тебя стыдно" или "Что подумают другие". Эти слова откладываются в памяти ребенка и со временем становятся частью его внутреннего диалога. Во взрослой жизни в какой-то неловкой или напряженной ситуации человек может снова услышать в голове эти оценки. Появляется внутренний голос, который начинает повторять: "Как ты мог?", "Ты опозорился", "Теперь все будут об этом думать", — пояснила специалист.

Метелина добавила, что в некоторых случаях человек может попытаться справиться с такими мыслями самостоятельно. Для этого важно отслеживать момент, когда навязчивая мысль начинает повторяться, и постараться успокоить внутреннее состояние, например с помощью медленного и ровного дыхания. При этом психолог подчеркнула, что если переживания регулярно возвращаются и начинают мешать человеку, лучше обратиться к специалисту, тем более что работа с таким запросом часто занимает всего одну консультацию.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Авто
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Военные новости
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Гардеробы больше не будут прежними: мода весны-2026 выбрала вещи, которые захватывают улицы
Красота и стиль
Гардеробы больше не будут прежними: мода весны-2026 выбрала вещи, которые захватывают улицы
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
История Бьянки Капелло шокировала Европу: побег, интриги Медичи и неожиданный финал
Миллионы в одни руки: кубанское небо превратилось в золотую жилу для операторов технологий
Индустриальная плоть набирает обороты: автоспортивный центр на 16 гектарах меняет Камскую долину Перми
Счастье в каждом движение: этот новый метод сжигает калории прямо у телевизора
Горы бумаг тонут кабинеты: челябинская подготовка к зиме вязнет в отчетах Ростехнадзора
Стресс нарушает баланс в организме: инфекции получают неожиданное преимущество
Квоты тают как снег Байкала: проект Кадры в Приангарье зовет на курсы от 72 часов до полной переподготовки
Сердце города со вторым дыханием: исторический центр Самары ждёт небывалое обновление фасадов
Эхо в недрах звезды: почему солнечный минимум каждый раз меняет структуру раскаленной плазмы
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.