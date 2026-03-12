Календарная весна расставляет коварные ловушки: как организм теряет защиту под первыми лучами

Резкая смена гардероба с наступлением календарной весны часто становится причиной серьезных проблем со здоровьем. Стремление поскорее избавиться от головных уборов при первых лучах солнца создает ложное ощущение безопасности в условиях нестабильной температуры.

Специалисты обращают внимание на коварство переходного периода, когда дневное тепло сменяется резким утренним или вечерним холодом. Организм после зимнего сезона не обладает достаточным ресурсом для мгновенной адаптации к резким порывам ветра и перепадам влажности. Вместе с тем, игнорирование защитных аксессуаров может спровоцировать обострение хронических заболеваний лор-органов и вызвать спазм сосудов — сообщает Газета. Ru.

"Переохлаждение повышает риск воспалительных заболеваний лор-органов — прежде всего наружного и среднего отита, а также может способствовать обострению хронических синуситов и ринитов. В среднем безопаснее постепенно отказываться от плотных зимних шапок, когда дневная температура стабильно держится выше +10…+12°C, а сильного ветра нет. При этом в переходный период лучше выбирать более легкие головные уборы — тонкие шапки, повязки или капюшон", — говорит врач-отоларинголог Тамара Мирзакеримова.

Стоит отметить, что особую бдительность необходимо проявлять людям, склонным к частым простудным заболеваниям и воспалениям уха. В свою очередь, постепенная адаптация к меняющимся климатическим условиям и использование демисезонных вариантов защиты головы помогают избежать сезонных осложнений. Индивидуальный подход к выбору одежды остается ключевым фактором сохранения здоровья в период переменчивой весенней погоды.