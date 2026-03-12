Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Современные медицинские рекомендации и эволюционные исследования опровергают множество популярных мифов о здоровье и физиологии человека. Специалисты подчеркивают, что привычные методы укрепления организма зачастую не имеют под собой доказательной базы.

Витамины с таблетками
Фото: Pravda.Ru by Маляева Анна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Витамины с таблетками

Для взрослого человека с полноценным рационом основным источником полезных веществ должна оставаться пища, а бесконтрольный прием добавок может спровоцировать опасный избыток микроэлементов. Вместе с тем, статистические показатели не подтверждают значимого улучшения самочувствия у тех, кто принимает синтетические комплексы без медицинских показаний. Стоит отметить, что аналогичная ситуация наблюдается в вопросах закаливания, поскольку холодные обливания больше бодрят, чем реально влияют на защиту организма. Холодная вода сама по себе не способна повысить показатели иммунной системы — сообщает properm.ru.

"Улучшение самочувствия наблюдается в основном у тех, кто и без того был здоров и чувствовал себя хорошо. А вот статистически значимого повышения иммунитета ученые не зафиксировали", — говорит старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных Артём Тиунов.

В вопросах биологического родства ближайшими генетическими союзниками людей остаются шимпанзе, однако в медицине чаще используют органы свиней из-за их анатомических размеров и дешевизны содержания. В свою очередь, появление голубых глаз у европейцев стало результатом случайной мутации, закрепившейся исключительно благодаря эстетической привлекательности в процессе полового отбора. В вопросах же интеллектуального потенциала в животном мире лидерство неожиданно удерживают грызуны, чьи способности к сложным манипуляциям предметами и прохождению лабиринтов превосходят возможности многих других млекопитающих.

Научный подход к анализу повседневных привычек позволяет пересмотреть эффективность многих практик, ставших частью современного образа жизни. Понимание реальных механизмов работы организма и законов эволюции помогает избежать лишних трат и ложных ожиданий в вопросах долголетия.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
