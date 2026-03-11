Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт против санкций: Ставрополье обеспечивает Ближний Восток и Азию едой на миллионы долларов
Песок под ногами стал раскалённым: этот привычный рай для отдыха закрывается из-за нависшей угрозы
Дыхание замирает во тьме: ночные паузы заставляют сердце работать на износ прямо в кровати
Дачи нынче в цене, значительно дороже прошлогоднего сезона... — писала газета Русское слово 12 марта 1901 года
Офис на краю света манит миллионами: почему жители мегаполиса согласны сменить уют на быт в палатке
Чужой алфавит под запретом: смена вывесок превратилась в суровое испытание для кошельков
Три добермана во Владивостоке из-за агрессивной хозяйки превратили жизнь микрорайона в ад
Зачистка подворий под контролем властей: инфекция заставляет избавляться от больного поголовья
Красноярец Матвей Якушев завоевал золото на чемпионате мира в испанском Оренсе

Тень за сиянием четвертого чуда: Валерия Чекалина борется с раком желудка на предельной четвертой стадии

Здоровье

Диагностирование онкологического заболевания четвертой стадии у известного блогера Валерии Чекалиной вызвало широкий общественный резонанс. Врачи оценивают состояние многодетной матери как стабильно тяжелое, однако современная медицина оставляет надежду на стабилизацию самочувствия.

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини
Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Специалисты подчеркивают, что при выявлении метастазов в других тканях и органах полное излечение считается невозможным, но патологический процесс можно взять под контроль. В свою очередь, для достижения положительной динамики требуется комплексный подход, включающий не только химиотерапию, но и специфическое молекулярное воздействие на очаги поражения. Вместе с тем, индивидуальный подбор препаратов позволяет значительно улучшить качество жизни пациента и замедлить рост опухоли — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня"

"Помимо классической химиотерапии, применяются таргетные препараты и иммунотерапия, которые воздействуют на молекулярные механизмы роста опухоли. Подбор схемы лечения проводится индивидуально после молекулярно-генетического исследования опухоли и оценки общего состояния пациента", — говорит врач-онколог Басир Бамматов.

Стоит отметить, что госпитализация инфлюэнсера произошла практически сразу после выписки из родильного дома, где на свет появился ее четвертый ребенок. Беременность Валерии сопровождалась серьезными осложнениями и экстренными хирургическими вмешательствами, что могло замаскировать развитие опасного недуга. На данный момент близкие призывают аудиторию к поддержке, пока медики в онкологической реанимации борются за жизнь пациентки.

Несмотря на критическую стадию заболевания и наличие вторичных очагов в организме, эксперты не исключают возможность выхода в фазу длительного затишья болезни. Правильно подобранная схема таргетного лечения в сочетании с иммунотерапией дает шанс на сохранение активности в течение нескольких лет. Дальнейшая стратегия восстановления будет зависеть от отклика организма на первые курсы интенсивной терапии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Садоводство, цветоводство
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Дыхание Амура меняет ритм: в Хабаровске начинают стройку века ради миллиона квадратов жилья
Хабаровск
Дыхание Амура меняет ритм: в Хабаровске начинают стройку века ради миллиона квадратов жилья
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев Бейрут под ударами: израильские атаки разрушили кварталы и выгнали людей на улицы Анхар Кочнева Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России Любовь Степушова
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Офицер без страны: когда родина исчезла за одну ночь, он решил найти другую
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Экспорт против санкций: Ставрополье обеспечивает Ближний Восток и Азию едой на миллионы долларов
Песок под ногами стал раскалённым: этот привычный рай для отдыха закрывается из-за нависшей угрозы
Дыхание замирает во тьме: ночные паузы заставляют сердце работать на износ прямо в кровати
Дачи нынче в цене, значительно дороже прошлогоднего сезона... — писала газета Русское слово 12 марта 1901 года
Тень за сиянием четвертого чуда: Валерия Чекалина борется с раком желудка на предельной четвертой стадии
Офис на краю света манит миллионами: почему жители мегаполиса согласны сменить уют на быт в палатке
12 марта: падение самодержавия и конец советско-финской войны
Чужой алфавит под запретом: смена вывесок превратилась в суровое испытание для кошельков
Три добермана во Владивостоке из-за агрессивной хозяйки превратили жизнь микрорайона в ад
Зачистка подворий под контролем властей: инфекция заставляет избавляться от больного поголовья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.