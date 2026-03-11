Тень за сиянием четвертого чуда: Валерия Чекалина борется с раком желудка на предельной четвертой стадии

Диагностирование онкологического заболевания четвертой стадии у известного блогера Валерии Чекалиной вызвало широкий общественный резонанс. Врачи оценивают состояние многодетной матери как стабильно тяжелое, однако современная медицина оставляет надежду на стабилизацию самочувствия.

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Специалисты подчеркивают, что при выявлении метастазов в других тканях и органах полное излечение считается невозможным, но патологический процесс можно взять под контроль. В свою очередь, для достижения положительной динамики требуется комплексный подход, включающий не только химиотерапию, но и специфическое молекулярное воздействие на очаги поражения. Вместе с тем, индивидуальный подбор препаратов позволяет значительно улучшить качество жизни пациента и замедлить рост опухоли — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня"

"Помимо классической химиотерапии, применяются таргетные препараты и иммунотерапия, которые воздействуют на молекулярные механизмы роста опухоли. Подбор схемы лечения проводится индивидуально после молекулярно-генетического исследования опухоли и оценки общего состояния пациента", — говорит врач-онколог Басир Бамматов.

Стоит отметить, что госпитализация инфлюэнсера произошла практически сразу после выписки из родильного дома, где на свет появился ее четвертый ребенок. Беременность Валерии сопровождалась серьезными осложнениями и экстренными хирургическими вмешательствами, что могло замаскировать развитие опасного недуга. На данный момент близкие призывают аудиторию к поддержке, пока медики в онкологической реанимации борются за жизнь пациентки.

Несмотря на критическую стадию заболевания и наличие вторичных очагов в организме, эксперты не исключают возможность выхода в фазу длительного затишья болезни. Правильно подобранная схема таргетного лечения в сочетании с иммунотерапией дает шанс на сохранение активности в течение нескольких лет. Дальнейшая стратегия восстановления будет зависеть от отклика организма на первые курсы интенсивной терапии.