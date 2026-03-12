Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Современная пищевая индустрия активно навязывает тренд на продукты с повышенным содержанием протеина, обещая стремительное похудение и быстрый рост мышечной массы. Однако бесконтрольное увлечение белковыми диетами может нести серьезные риски для здоровья, превращая пользу во вред.

Источники белка
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Источники белка

Чрезмерное количество протеина в ежедневном меню способно спровоцировать сбои в работе защитных систем организма. Вместе с тем избыток аминокислот при отсутствии физической нагрузки приводит к тому, что белковые структуры не усваиваются, а накапливаются в клетках, вызывая опасные общественные реакции — сообщает Общественная Служба Новостей

"Отдельные белковые цепочки могут даже сохраняться в составе клеток организма, переполняя их и провоцируя тем самым аутоиммунные реакции или повышая риски онкологических заболеваний. Неусвоение — это наиболее частая ситуация, при которой организм не воспринимает белки ввиду отсутствия структур, куда белок мог бы встроиться. Когда же человек занимается спортом, происходит обновление мышечных волокон, и потребность в белке возрастает", — говорит диетолог Маргарита Королева.

Для поддержания здоровья важно соблюдать пропорции БЖУ, где на долю протеинов приходится около 30% рациона. Стоит отметить, что полноценный набор аминокислот человек получает преимущественно из животной пищи, которую необходимо сочетать с большим количеством клетчатки. В свою очередь, правильное усвоение строительного материала тканей напрямую зависит от наличия в тарелке свежих овощей и зелени.

Происхождение белковых молекул также играет ключевую роль в предотвращении негативных иммунных ответов. Использование нетипичных источников питания может привести к плохой переносимости продуктов, поэтому эксперты рекомендуют придерживаться проверенных эволюцией и традиционных для региона проживания видов мяса, рыбы и яиц.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
