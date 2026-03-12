Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дачи нынче в цене, значительно дороже прошлогоднего сезона... — писала газета Русское слово 12 марта 1901 года

Кризис за закрытыми дверями: эти простые методы примирения делают союз устойчивым к любым бедам

Здоровье

Отсутствие разногласий в семье часто воспринимается как эталон гармонии, однако полное исключение споров может указывать на скрытые психологические барьеры. Эксперты полагают, что стремление избегать острых углов нередко маскирует подавленные обиды, которые постепенно разрушают эмоциональную близость.

Молодая пара в тёплых объятиях дома
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая пара в тёплых объятиях дома

Специалисты по семейным отношениям подчеркивают, что ключевую роль играет не частота ссор, а методы их ведения и последующего примирения. В свою очередь, попытки сохранить иллюзию мира через молчание могут привести к накоплению критического груза недовольства, который в итоге провоцирует разрыв отношений, своевременное обсуждение претензий, напротив, позволяет партнерам лучше понять потребности друг друга — сообщает Газета.Ru.

"Пара, которая не ссорится, — это часто пара, в которой один или оба партнера молчат. Не потому, что все хорошо, а потому, что страшно. А подавленный конфликт — это не мир", — говорит нейропсихолог Светлана Пуля.

Вместе с тем стоит отметить, что существуют деструктивные модели поведения, такие как критика личности, оборона, презрение и полное замыкание в себе. Использование стратегии "я-сообщений" и готовность признать свою ответственность за совершенные ошибки помогают снизить градус напряжения в диалоге. Кроме того, умение вовремя сделать паузу и использовать шутки или тактильный контакт для "починки" отношений после спора является признаком устойчивого союза.

Здоровые отношения определяются способностью партнеров преодолевать кризисы без перехода на личности и взаимных оскорблений. Умение вести цивилизованный диалог в моменты эмоционального напряжения служит надежным фундаментом для долгосрочного будущего пары. Конструктивный конфликт в данном контексте выступает не как угроза единству, а как эффективный инструмент для устранения накопившихся противоречий и развития взаимопонимания.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
