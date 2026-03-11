Дыхание замирает во тьме: ночные паузы заставляют сердце работать на износ прямо в кровати

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Систематические кратковременные перерывы в дыхательном цикле во время ночного отдыха представляют серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы человека. Подобные патологические состояния зачастую протекают незаметно для пациента, однако их накопительный эффект может стать катализатором необратимых изменений в организме.

Девушка спит в кровати
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит в кровати

Риски развития патологий

Данное явление чаще всего диагностируется как синдром обструктивного апноэ сна, который характеризуется спадением мягких тканей верхних дыхательных путей. Специалисты подчеркивают, что около половины населения страны может быть подвержено этому недугу, повышающему риск критических состояний. Вместе с тем, постоянная нехватка кислорода в ночное время провоцирует развитие тяжелых форм гипертонии, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Эпизоды прекращения дыхания могут длиться от нескольких секунд до минуты и повторяться десятки раз за ночь. Сам кратковременный эпизод апноэ редко приводит к внезапной смерти. Однако длительное течение заболевания значительно повышает риски серьезных осложнений", — говорит врач-терапевт Иван Еременко.

Последствия ночной гипоксии

Стоит отметить, что регулярные микропробуждения, о которых человек может даже не помнить утром, нарушают структуру сна и лишают мозг полноценного восстановления. В свою очередь, хроническая гипоксия заставляет сердце работать на износ, что нередко заканчивается ишемической болезнью. В результате такой нагрузки значительно увеличивается вероятность возникновения инфарктов и нарушений мозгового кровообращения.

Своевременное обращение к сомнологу и диагностика качества сна позволяют минимизировать скрытые угрозы и стабилизировать артериальное давление. Профилактика апноэ является важным шагом на пути к долголетию и сохранению эластичности сосудов. Качественный отдых без пауз в дыхании остается фундаментом высокого качества жизни и стабильной работы центральной нервной системы.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
