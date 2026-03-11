Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три добермана во Владивостоке из-за агрессивной хозяйки превратили жизнь микрорайона в ад
Зачистка подворий под контролем властей: инфекция заставляет избавляться от больного поголовья
Красноярец Матвей Якушев завоевал золото на чемпионате мира в испанском Оренсе
Зелёная ловушка на шести сотках: высокий сорняк на участке может стоить владельцу целого состояния
Основатель торговой сети Мария-Ра в Сибири Александр Ракшин стал новым миллиардером Forbes
Иголка в стоге частот: древние телескопы годами хранили скрытые послания иных миров
Блокада, которую нельзя терпеть: привычный дискомфорт в боку оборачивается потерей важного органа
Freedom Holding Corp. готовит запуск SuperApp в Турции на базе TurkishBank
Психология бедности не зависит от дохода: она проявляется в этом типе мышления

Технологии против случая: медики раскрыли, когда выбор пола младенца перестаёт быть мечтой

Здоровье

Российское законодательство устанавливает строгие рамки в вопросах планирования семьи, полностью запрещая выбор пола будущего ребенка при использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Подобные ограничения действуют для всех граждан, стремящихся искусственно повлиять на естественные биологические процессы.

Беременная девушка на обследовании
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная девушка на обследовании

Генетические исключения

Вместе с тем закон предусматривает специфические медицинские случаи, при которых определение пола становится необходимой мерой для сохранения жизни потомства. Специалисты получают право на проведение генетического тестирования только при наличии у родителей серьезных моногенных заболеваний, передающихся по наследству исключительно по мужской или женской линии. Стоит отметить, что такие процедуры минимизируют риск рождения ребенка с нежизнеспособными мутациями. Об этом сообщает Газета.Ru.

"У нас законодательно запрещен выбор пола для рождения дитя. Если заболевание передается только мальчикам или только девочкам, то в такой ситуации мы можем провести определенные тесты. Во всех иных ситуациях это запрещено", — говорит врач-репродуктолог Кирилл Дворцов.

Предсказание результата

В свою очередь, эксперты подчеркивают невозможность точного прогнозирования пола при естественном зачатии, так как этот процесс остается делом случая. Вероятность рождения мальчика или девочки зависит исключительно от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку, и никакие предварительные расчеты не могут гарантировать желаемый результат.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Мир. Новости мира
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Экономика и бизнес
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Популярное
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай

Какие сорта высокорослой голубики выдерживают экстремальные морозы и дают рекордные урожаи крупных ягод при минимальных усилиях в саду.

Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
В Красное море отправилась армада танкеров
В Красное море отправилась армада танкеров
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев Бейрут под ударами: израильские атаки разрушили кварталы и выгнали людей на улицы Анхар Кочнева Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России Любовь Степушова
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Последние материалы
Зачистка подворий под контролем властей: инфекция заставляет избавляться от больного поголовья
Красноярец Матвей Якушев завоевал золото на чемпионате мира в испанском Оренсе
Зелёная ловушка на шести сотках: высокий сорняк на участке может стоить владельцу целого состояния
Основатель торговой сети Мария-Ра в Сибири Александр Ракшин стал новым миллиардером Forbes
Технологии против случая: медики раскрыли, когда выбор пола младенца перестаёт быть мечтой
Иголка в стоге частот: древние телескопы годами хранили скрытые послания иных миров
Блокада, которую нельзя терпеть: привычный дискомфорт в боку оборачивается потерей важного органа
Диван должен быть другом, а не врагом спины: 5 советов, как выбрать надёжную модель для дома
Freedom Holding Corp. готовит запуск SuperApp в Турции на базе TurkishBank
Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.