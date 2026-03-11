Технологии против случая: медики раскрыли, когда выбор пола младенца перестаёт быть мечтой

Российское законодательство устанавливает строгие рамки в вопросах планирования семьи, полностью запрещая выбор пола будущего ребенка при использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Подобные ограничения действуют для всех граждан, стремящихся искусственно повлиять на естественные биологические процессы.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная девушка на обследовании

Генетические исключения

Вместе с тем закон предусматривает специфические медицинские случаи, при которых определение пола становится необходимой мерой для сохранения жизни потомства. Специалисты получают право на проведение генетического тестирования только при наличии у родителей серьезных моногенных заболеваний, передающихся по наследству исключительно по мужской или женской линии. Стоит отметить, что такие процедуры минимизируют риск рождения ребенка с нежизнеспособными мутациями. Об этом сообщает Газета.Ru.

"У нас законодательно запрещен выбор пола для рождения дитя. Если заболевание передается только мальчикам или только девочкам, то в такой ситуации мы можем провести определенные тесты. Во всех иных ситуациях это запрещено", — говорит врач-репродуктолог Кирилл Дворцов.

Предсказание результата

В свою очередь, эксперты подчеркивают невозможность точного прогнозирования пола при естественном зачатии, так как этот процесс остается делом случая. Вероятность рождения мальчика или девочки зависит исключительно от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку, и никакие предварительные расчеты не могут гарантировать желаемый результат.