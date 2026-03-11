Блокада, которую нельзя терпеть: привычный дискомфорт в боку оборачивается потерей важного органа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Мочекаменная болезнь представляет собой серьезную угрозу для здоровья, поскольку несвоевременное лечение нередко приводит к необратимой утрате функций внутренних органов. Специалисты отмечают, что игнорирование острых симптомов может стать прямой предпосылкой для экстренного хирургического вмешательства.

Уролог исследует снимок почек
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уролог исследует снимок почек

Риски и осложнения патологии

Основная опасность заключается в возможной блокировке оттока мочи, что провоцирует развитие гидронефроза и деформацию тканей. Вместе с тем, критическим состоянием считается присоединение бактериальной инфекции, вызывающей острый пиелонефрит на фоне закупорки мочевыводящих путей камнями. В свою очередь, отсутствие адекватной медицинской помощи при нарушении работы почек и выраженном воспалительном процессе кратно повышает риск удаления почки, сообщает Газета.Ru.

"Боль возникает внезапно, имеет интенсивный, схваткообразный характер, распространяется из области поясницы в нижнюю часть живота и паховую область. Нередко сопровождается тошнотой, рвотой и примесью крови в моче. Если камень нарушает отток мочи или вызывает острую бактериальную инфекцию, откладывать операцию нельзя", — говорит врач-уролог Анатолий Сыркин.

Современные методы лечения

Для предотвращения тяжелых последствий сегодня активно применяется лазерная литотрипсия, позволяющая дробить образования любого размера без разрезов и травм. Стоит отметить, что современное эндоскопическое оборудование дает врачам возможность эффективно очищать мочеточник и почечные лоханки, сокращая период реабилитации пациента до одного дня. Своевременная диагностика и контроль образа жизни остаются главными инструментами в борьбе с прогрессирующим развитием конкрементов в организме.

Регулярное обследование и соблюдение питьевого режима помогают избежать критического развития событий и необходимости радикального лечения. Внимательное отношение к первым проявлениям дискомфорта в поясничной области является залогом сохранения здоровья и функциональной активности всей мочеполовой системы в долгосрочной перспективе.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
