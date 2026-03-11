Погода меняется — голова болит: простые привычки помогают переносить природные капризы без таблеток

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Головные боли при смене погоды могут быть связаны с реакцией организма на колебания атмосферного давления, геомагнитные возмущения и резкие перепады температуры воздуха. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

Боль в голове
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Боль в голове

По словам специалиста, головные боли при смене погоды чаще возникают у людей со сниженной способностью организма адаптироваться к изменениям внешней среды. В норме организм достаточно быстро приспосабливается к колебаниям погодных условий.

"У здорового человека такой проблемы обычно нет, потому что наш организм довольно легко адаптируется к различным изменениям внешних условий. Но если у человека есть хронические заболевания, он недавно переболел или ведет неправильный образ жизни, его адаптивные способности могут снижаться. Тогда тонус сосудов, в том числе сосудов головного мозга, не успевает за сменой внешних условий. Именно это может приводить к появлению головной боли", — пояснила Чернышова.

Врач отметила, что снизить выраженность метеочувствительности можно с помощью профилактических мер и корректировки образа жизни. По ее словам, важную роль играет поддержание нормальной работы сердечно-сосудистой системы, регулярная физическая активность, а также соблюдение режима сна и труда.

"Для профилактики метеозависимости нужно больше бывать на свежем воздухе — минимум 150 минут в неделю ходить в умеренно быстром темпе, чтобы тренировать сердечно-сосудистую систему. Также важно нормализовать режим сна и работы: не ложиться за полночь и не работать больше восьми часов в день. Полезно делать перерывы во время работы и по возможности выходить на улицу в обеденный перерыв. Кроме того, желательно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек или хотя бы минимизировать курение и употребление алкоголя", — сказала специалист.

Чернышова также подчеркнула, что при появлении головной боли не всегда стоит сразу принимать обезболивающие препараты. В некоторых случаях дискомфорт может быть связан с мышечным напряжением, особенно при длительной работе за компьютером.

"Во многих случаях помогают не таблетки, а массаж шейно-воротниковой зоны, потому что речь может идти о головных болях напряжения, связанных с неправильной позой во время работы, особенно за компьютером. Если головные боли возникают часто, например больше десяти раз в месяц, или изменился их характер, обязательно нужно разбираться с врачом. Причин головной боли может быть очень много, и иногда обычные обезболивающие не помогают, например при мигрени. Поэтому при частых или усиливающихся болях необходимо обратиться к специалисту", — заключила врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
