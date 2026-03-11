Стыд и неловкость включаются мгновенно: почему человеку так важно одобрение окружающих

Болезненная зависимость от чужого мнения часто связана с неустойчивой самооценкой и отсутствием сформированного, устойчивого представления о себе, из-за чего человек начинает воспринимать оценки окружающих как показатель собственной ценности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Фото: Openverse by www.ilmicrofono.it, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Критика

По словам специалиста, представление человека о себе формируется постепенно и во многом через взаимодействие с окружающими людьми. Первую обратную связь ребенок получает от родителей, а затем начинает соотносить себя с реакциями и оценками других людей. Это помогает человеку понимать базовые вещи о себе и своем месте в мире.

"С самого детства первыми зеркалами для нас являются родители, и дальше мы всегда соотносим себя с окружающим миром. Точно так же как невозможно понять, как человек выглядит без зеркала, без мнения окружающих также сложно что-то понять о себе. Даже элементарные сведения о том, мальчик я или девочка, ребенок получает от родителей и других людей вокруг. Поэтому сама по себе обратная связь от окружающих — это нормальная часть формирования личности", — сказала Мухина.

Психолог отметила, что сильные переживания из-за чужого мнения чаще связаны не с самой оценкой, а с эмоциональной реакцией человека на нее. В таких ситуациях на первый план выходят чувства стыда, неловкости или вины. Обычно это говорит о неустойчивой самооценке и отсутствии четкого представления о собственной личности.

"Когда человек сильно переживает из-за чужих оценок, это обычно связано не столько с самой обратной связью, сколько с теми чувствами, которые она вызывает. Речь идет о переживаниях стыда, вины, неловкости, ощущении, что я не соответствую ожиданиям и меня могут не принять. Стыд — это социальная эмоция, она возникает именно в ситуации, когда человек чувствует несоответствие группе. Если копать глубже, на инстинктивном уровне за этим стоит страх того, что я могу оказаться исключенным из общества", — пояснила специалист.

Она добавила, что такие переживания во многом связаны с эволюционной природой человека как социального существа. Исторически принадлежность к группе была важным условием выживания, поэтому потребность в принятии окружающими закрепилась на уровне базовых механизмов психики.

"Человек — социальное существо, и на заре существования человечества вне группы он просто не мог выжить. Поэтому в нас очень глубоко заложена потребность ощущать свою принадлежность к обществу и чувствовать, что нас принимают. Стыд в норме как раз регулирует отношения между людьми и помогает учитывать социальные правила. Но если это чувство становится постоянным и мешает человеку проявляться, с этим уже стоит работать", — отметила Мухина.

Психолог также подчеркнула, что человек может постепенно снижать зависимость от чужих оценок, если учится опираться на объективные ориентиры и собственные цели. В частности, важно напоминать себе о реальных достижениях и анализировать ситуацию через конкретные факты, а не только через эмоциональную реакцию.

"Когда человек сталкивается с чужой оценкой, важно опираться на объективные факты и реальные результаты, а не только на эмоции. Негативные оценки могут заставлять сомневаться в себе и сравнивать себя с другими людьми. В такой ситуации полезно сначала задать себе вопрос, действительно ли ему нужно то же самое, что есть у других, и зачем это необходимо. Если ответ на этот вопрос есть, следующим шагом становится определение конкретных действий, которые помогут этого добиться", — добавила Мухина.

Она подчеркнула, что постоянная болезненная реакция на мнение окружающих и невозможность свободно проявлять себя — повод обсудить эту проблему со специалистом. По словам Мухиной, в разговоре с психологом можно разобраться в причинах такой зависимости от оценок и постепенно выработать более устойчивое отношение к ним.