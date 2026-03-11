Обычная сутулость запускает изменения внутри организма: проблема может расти годами

Неправильная осанка может отражаться не только на состоянии позвоночника, но и на работе внутренних органов. По словам Тернового, сутулость меняет положение грудной клетки, ограничивает ее подвижность и со временем может снижать эффективность дыхания, поскольку легкие перестают полноценно расправляться.

"Сутулость приводит к тому, что опускаются плечи и хуже раздвигаются ребра, из-за чего снижается вентиляция легких. В результате верхушки легких могут практически не участвовать в дыхании. Кроме того, при сутулой осанке грудная клетка наклоняется вперед и начинает сильнее давить на верхний отдел брюшной полости, где расположен желудок. Такое положение может создавать дополнительное давление на органы и со временем провоцировать различные нарушения", — сказал врач.

Специалист добавил, что дополнительный риск для внутренних органов возникает, когда нарушение осанки сочетается с ожирением. В таком случае давление на органы брюшной полости усиливается, что может провоцировать различные заболевания.

"Нарушение осанки в сочетании с ожирением создает дополнительную нагрузку на внутренние органы. Это может приводить к серьезным проблемам, например к грыже пищеводного отверстия диафрагмы, куда может смещаться желудок. Ожирение само по себе влечет ряд заболеваний, и без снижения веса исправить ситуацию невозможно. Кроме того, люди с ожирением редко имеют хорошую осанку, поскольку, как правило, не занимаются спортом", — отметил Терновой.

Он также подчеркнул, что при исправлении осанки и достаточной физической активности организм способен восстанавливать нормальную работу внутренних органов. Однако, по его словам, людям, которые никогда не занимались спортом, лучше начинать физические нагрузки под контролем специалистов — инструкторов, тренеров или врачей по лечебной физкультуре.